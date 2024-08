La banda Queens of the Stone Age cancela su presentación en el Corona Capital 2024

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- La banda de rock estadounidense Queens of the Stone Age canceló este viernes su participación en el festival de música Corona Capital 2024 debido a problemas de salud de su líder, Josh Homme.

La banda anunció que todas las fechas de su gira mundial para 2024 han sido canceladas para que Homme pueda recibir atención médica durante el resto del año.

La noticia fue confirmada a través de una publicación en la cuenta oficial del festival, en la que añadieron un mensaje dirigido al líder de la banda deseándole pronta recuperación.

“A Josh no le quedó otra opción que priorizar su salud y recibir atención médica esencial durante el resto del año. Josh y la familia de Queens Of The Stone Age están muy agradecidos por su apoyo y el tiempo que pudimos pasar juntos durante el último año. Esperamos verlos a todo nuevamente en 2025”, se lee.