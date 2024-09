¬RADICALES: ¿Salud, seguridad, educación? ¿Qué deja el sexenio y qué queda a deber?

En esta entrega de ¬RADICALES se analizó de manera amplia y detallada los logros y pendientes del actual Gobierno. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué le faltó por hacer? ¿Fue congruente lo que ofreció desde sus orígenes en los 80 al país o traicionó eso que ofreció que prometió como líder social, como líder político, como Presidente de la República?

Ciudad de México, 23 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo logros significativos en materia de desarrollo social, particularmente en la reducción en los niveles de pobreza en México. Sin embargo, su gran tarea pendiente fue el tema de seguridad en donde no pudo bajar los índices de violencia coincidieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, Héctor Alejandro Quintanar y Fabrizio Mejía Madrid.

En esta entrega de ¬RADICALES, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo, Fabrizio Mejía señaló que el Gobierno del Presidente López Obrador tuvo dos vertientes: la contención de la pobreza a través de los programas sociales y por el otro lado las grandes obras de infraestructura.

“Una es la contención de la pobreza de la desigualdad a través de los programas sociales, a través de los precios de garantía, a través del aumento a los salarios mínimos que registran un aumento por primera vez en 40 años y por otro lado la infraestructura, el aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, el Interoceánico, el Plan Sonora, todo ese desarrollo del riego en el Pacífico y muchas otras cosas más de infraestructura que son menos digamos visibles que las grandes obras”.

El analista político mencionó que el Gobierno de López Obrador es parecido al del expresidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, pues ambos se enfocaron en impulsar la infraestructura y la justicia social.

“Podríamos decir que el Gobierno de Andrés Manuel es parecido a lo que Roosevelt de su propio gobierno, decía ‘lo mío es infraestructura y justicia social’ y ese es un poco el esquema que siguió López Obrador. Para hacer esas dos cosas había que hacer un movimiento político realmente de mucha profundidad que fue finalmente reorientar las labores del Estado a funciones que había perdido, la educación, la salud, la seguridad, porque se había dedicado el Estado durante casi 40 años a servir de ventanilla del contratismo”.

En tanto, Alejandro Páez señaló que ejemplo de Roosevelt “es muy venturoso”, pues Andrés Manuel se topó exactamente con los mismos poderes. El periodista destacó que los cambios realizados por el Gobierno de López Obrador fueron tan notorios debido a que terminaron con prácticas y costumbres impuestas en el neoliberalismo.

“Todo eso que hace el Presidente López Obrador digamos que da una voltereta, la gran diferencia es que se da en medio del neoliberalismo, por eso se hace tan notorio, porque irrumpe en el neoliberalismo, hace una ruptura dentro del neoliberalismo, desde adentro, y luego impone políticas públicas que no son entendibles en el mundo que vivimos”.

Páez Varela indicó que la mejor manera de analizar si López Obrador logró su cometido como Presidente de México es desde dos perspectivas. La primera, analizar los proyectos de Gobierno y la segunda, revisar la aceptación de la gente.

“¿Logró su cometido? Yo creo que un líder político podría tener la manera de analizarlo, desde dos perspectivas, uno es propiamente los proyectos de Gobierno, ¿Logré lo que me había planteado, lo que planteé en campaña, la lista de las 10 obras prioritarias, lo cumplí? Eso es una manera de plantearlo. La otra es la aceptación, o sea que lo que tú hiciste tenga también aceptación de la gente porque igual lo hiciste e igual la gente dijo ‘pues cómo eres güey, eso no era lo que lo que estamos esperando de ti. Queríamos que hicieras esto y esto’, pero si tú ves los niveles de aceptación del Presidente, entonces concluyes que él logra pegar una fibra en el ciudadano, que el ciudadano se siente satisfecho”.

Por su parte, Héctor Alejandro Quintanar mencionó que el gran tema pendiente del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue pacificar al país.

“¿Qué se hizo, qué quedó pendiente y que no se hizo? Yo quisiera rápidamente comenzar por aquello que me parece que no se hizo o que quedó pendiente al mismo tiempo y es la promesa de restablecer seguridad o de serenar al país, pacificar al país. Aunque pongo dos atenuantes el primero de ellos, hoy tenemos una cifra que es monstruosa, que es 90 homicidios diarios, lo cual, es inaceptable y esa es un gran pendiente del gobierno de la Cuarta Transformación, aunque no puede desdeñarse una contención a esa inercia que iba subiendo, desde los sexenios de Calderón y de Peña”.

El académico destacó que a pesar de las adversidades, el Gobierno de López Obrador pudo sacar a más 10 millones de personas de la pobreza gracias a la implementación de un Estado de Bienestar mediante programas sociales.

“Me parece que lo más importante en este cambio en el sentido común es que si hay un correlato de hechos, hay casi 10 millones personas menos en la pobreza y creo que eso ya difícilmente se va a cambiar en el corto plazo. Igualmente el hecho de pensar que el gobierno no debe ser un espacio de derroche, un espacio de lujo, como una especie de cúpula que puede mirar por encima del hombro a todos con base en privilegios”.

Finalmente, Álvaro Delgado recordó que el Andrés Manuel López Obrador es el primer Presidente en 50 años en no devaluar el peso y dejar en cifras positivas la economía mexicana.

“Hace exactamente medio siglo, para hablar de lo que ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la última vez que no se devaluó el peso, hace 50 años, devaluó Echeverría al final de su gobierno, devaluó el peso López Portillo, devaluó el peso de una manera inconmensurable Miguel de la Madrid, devaluó el peso Carlos Salinas, devaluó el peso Zedillo, devaluó el peso Fox, Calderón, Peña. Hoy después de estos 51 años a los que me he referido no ha ocurrido un fenómeno que está asociado a la política, Presidente que devalúa se devalúa”.

Delgado señaló que la frase de López Obrador ‘por el bien de todos, primero los pobres’, podría resumir como ninguna otra el objetivo de su gobierno, de su proyecto de nación.

“Este proyecto alternativo de nación que formuló López Obrador desde hace 20 años, exactamente en septiembre de 2004. Lo ha cumplido en la mayoría de lo que formuló en su gobierno, sí. En qué no cumplió López Obrador, porque también es importante decirlo, yo pienso que sí hay en particular un elemento fundamental a pesar de que la violencia y la inseguridad ha disminuido, no son los niveles de Felipe Calderón y los niveles de Enrique Peña Nieto, pero sigue habiendo una violencia e inseguridad en muchas regiones del país”.

