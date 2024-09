Ciudad Infinita recorre los lugares más representativos de la Ciudad de México

El cronista Jorge Pedro Uribe realiza un recorrido por los lugares más representativos de la Ciudad de México para conocer su pasado, disfrutar su presente e imaginar su futuro.

Ciudad de México, 22 de septiembre (SinEmbargo).- La Ciudad de México es una suma de historias, sitios, sensaciones y sabores que cautivan, estresan y la hacen ser tan rica y especial. El nievo programa de Canal Once llamado Ciudad Infinita buscará desvelar los secretos mejor guardados de la capital del país a partir del martes 24 de septiembre a las 20:00 horas.

En 6 episodios, la Ciudad de México será la protagonista, sus rincones aparecerán para contarnos los secretos que guardan sus calles y su gente, con untos como la piramide de Cuicuilco, los cultivos en Xochimilco, la Central de Abasto o el Museo Nacional de Antropología e Historia.

Carlos Brito Lavalle, Director de El Once, dijo que este programa tenía un concepto distinto cuando se creó pero que fue una grata sorpresa el resultado, destacó que es programa tiene un toque especial.

“La Ciudad de México es una ciudad que muchos conocemos por muchos lados, tenemos muchas series históricas, tenemos muchos anecdotarios, es una ciudad que está en la videoteca del Once muy documentada, pero este es un ángulo que creo que no se había dado, la lucha social de mucha gente, rincones de la Ciudad de México que no nos imaginamos que están y que convivimos diariamente, es una buena serie que le auguro mucho éxito y que sin duda va a poder ser uno de los iconos del Once”, apuntó Carlos Brito Lavalle.

Por su parte, Ana María Galicia, a nombre de la Secretaria de Cultura de la CDMX, destacó la relación de la secretaria y el INAH con el canal Once. “La serie Ciudad Infinita promete la entrega de los 6 episodios que la conforman como un avistamiento que nos llevará más allá de nuestro mirar, nos hará sentirla nuestra, palpitante, viva y siempre en transformación”, acotó.

El conductor del programa es el cronista Jorge Pedro Uribe, quien destacó que la idea es dignificar a la ciudad y a la labor de la crónica urbana, por lo que para él, realiza un homenaje a Elena Poniatowska y Cristina Pacheco, entre otras destacadas figuras.

“Esta serie se concentra en las personas, no es una lanzadera de datos, fechas, nombres de arquitectos virreinales, es acercarse al agricultor, a las cocineras, a la señora que prepara la comida en el mercado Quetzalcóatl, meternos a las entrañas de la ciudad implica escuchar a las personas, poner el foco en las personas para lograr el objetivo de dignificar esta ciudad”, apuntó Jorge Pedro.

Para disfrutar de este programa, Jorge Pedro Uribe espera que la gente mantenga la mente abierta, ya que se cuestionará a la Ciudad de Méxio. “Esta serie se atreve a preguntarse por ejemplo ¿Es realmente el Templo Mayor y la antigua Tenochtitlán el lugar fundacional de nuestra ciudad? ¿No será que podemos voltear a otros sitios?”.

