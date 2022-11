Marcha en favor del INE, intento desesperado por articular oposición: Indira Vizcaíno

La mandataria de Colima dijo que quienes se oponen a la iniciativa impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador le temen al pueblo y en el fondo repudian el principio básico de la democracia.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- La Gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, consideró esta mañana que la movilización en contra de la Reforma Electoral que se realizó el pasado 13 de noviembre parece más bien “un intento desesperado por articular una oposición que no encuentra liderazgos valiosos”.

Además, durante la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador realizada desde Manzanillo, la mandataria estatal dijo que quienes se oponen a la iniciativa le temen al pueblo y en el fondo repudian el principio básico de la democracia.

“En lo federal, quizá ya bajó un poco la intensidad de la discusión pública o del ruido mediático alrededor de la propuesta de Reforma Electoral y de la marcha supuestamente en contra de esta propuesta que parece más bien un intento desesperado por articular una oposición que no encuentra liderazgos valiosos y que más allá de los intereses de las élites, no encuentra causas porque el pueblo respalda el proyecto de transformación”, expresó.

En ese sentido, Indira Vizcaíno manifestó que aunque ha bajado la intensidad, las y los gobernadores de la llamada Cuarta Transformación no sólo respaldan el proyecto de reforma en lo general, sino que también lo hacen en lo específico.

La Gobernadora de Colima también criticó y cuestionó a quienes desaprueban que los consejeros sean elegidos por la ciudadanía, pues señaló que eso no tiene ningún sentido, como tampoco tiene sentido considerar un atentado para la democracia, el querer hacer que los partidos que la conforman le cuesten menos a la sociedad.

“Algunos de los planteamientos en contra pudieran quizá tener alguna racionalidad, pero hay otros que francamente no se entienden. He escuchado a algunos opinadores decir que proponer que sea la gente quien defina quiénes deben ser consejeros electorales es un atentado contra la ciudadanización o la imparcialidad de la autoridad electoral”, comentó.

Aseguró que la mayoría de las y los mexicanos no quieren que los partidos cuesten tanto y defendió que buscar reducir ese costo de la democracia no es ponerla en riesgo, sino que es llevarla a lo que siempre debió haber sido: un mecanismo para que las mayorías tomen las decisiones y no uno de simulación para que una minoría logre perpetuarse en el poder para tomar decisiones para seguirse favoreciendo a sí misma.

“Quizá quienes están en contra de este Reforma Electoral lo que pasa es que le tienen miedo al pueblo y los comprendo, es normal temer a lo que no se conoce. Le temen al pueblo y en el fondo repudian el principio básico de la democracia: que cada voto vale lo mismo, que la opinión del más rico y del más pobre vale exactamente lo mismo”, indicó.

Estamos listas y listos para reafirmar nuestro compromiso y convicción por abonar a la construcción de la Colima justa y equitativa que merecemos las y los colimenses. ¡Es un honor ser parte de este proyecto transformador! 🇲🇽✨ — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) November 23, 2022

Indira Vizcaíno afirmó que los opositores en el fondo se visten de rosa y marchan para decir que repudian la reforma, aunque en realidad lo que rechazan es a la democracia “y eso es repudiar al pueblo”, por lo que dijo que “deberían quitarse las máscaras”. “Que su opinión no valga más que la de los que menos tienen”, añadió.

El pasado 13 de noviembre, la oposición realizó una movilización que se llevó a cabo en las calles principales de la Ciudad de México para supuestamente defender al INE y la democracia.

Y es que los partidos de oposición rechazan la iniciativa de Reforma Electoral presentada por el Presidente López Obrador desde abril, la cual pretende sustituir al INE con el Instituto Nacional Elecciones y Consulta (INEC). Además, contempla reducir de 11 a siete el número de los consejeros que serían electos por voto popular.

La reforma también plantea que el INEC reemplace a los organismos electorales locales al asumir la tarea de realizar los procesos estatales.

Y aunque López Obrador asegura que la iniciativa busca transformar y depurar el sistema electoral mexicano, los críticos y analistas sostienen que la propuesta podría asegurarle al oficialismo el control del organismo electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

