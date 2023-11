En México se sigue usando el fracking. En Veracruz y Puebla hay pozos, alerta ONG

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- Pese al compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, “no está prohibido el fracking en México”, aseguró Alejandra Jiménez, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, la cual llevó a cabo un informe que evidenció la existencia de pozos, en diversos puntos del estado de Veracruz y Puebla, en los que se empleó esta técnica.

“El problema es que no está prohibido el fracking en México, que se continúa permitiendo, fue solamente un compromiso del Gobierno y este compromiso no se ha concretado”, aseguró la activista en entrevista para el programa De Doce a Una, que se transmite por el canal de YouTube, SinEmbargo Al Aire.

Alejandra Jiménez explicó que llevaron a cabo visitas en Veracruz y Puebla, en donde hallaron pozos en los que se utilizó dicha técnica, por ejemplo, en los municipios de Papantla y Poza Rica, en Veracruz. En Puebla, en especial el municipio de Venustiano Carranza, dijo, “fue donde vimos pozos activos de fracking y plataformas que están emitiendo, varios pozos, que están emitiendo gases”.

“Es importante decir que, en México, el fracking no sólo se desarrolla en yacimientos no convencionales, también se desarrolla en yacimientos convencionales (…), y estos pozos pueden tener una profundidad menor a mil metros de profundidad (…) pero implican el desarrollo de toda la técnica, implican la misma cantidad de agua que se usa para uno de yacimiento no convencional, implican el uso de los mismos tóxicos”, dijo.