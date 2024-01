Ministros trabajan para los verdugos del pueblo: AMLO; insiste en su elección directa

El Presidente desglosó en una tabla el sueldo mensual que reciben las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes perciben casi 800 mil pesos al mes.

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió esta mañana en que se debe realizar una reforma constitucional para que las y los representantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) sean escogidos por voto directo, tanto a nivel estatal como federal, y aseguró que las y los ministros no trabajan para la ciudadanía, sino para “los verdugos del pueblo“.

Desde Palacio Nacional, el Presidente reiteró su deseo de que se reforme el Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean electos por las y los ciudadanos en las urnas.

“¿Por qué los atienden tan bien?, ¿por qué estos sueldos, estos privilegios? Porque están al servicio no del pueblo, sino de una minoría. Si esto es lo que molesta. ¿Quién les paga todo esto? El pueblo y resulta que trabajan para los verdugos del pueblo. Es una paradoja, una gran injusticia porque no resuelven nada en beneficio del pueblo”, criticó.

“Se tienen que limpiar todos los poderes judiciales en los estados y en el Poder Judicial federal. Y la mejor manera de hacerlo es con la participación de los ciudadanos, con el método democrático. Por eso hay que buscar reformar la Constitución y luego las constituciones estatales para que no se designe a las autoridades del Poder Judicial. […] Que sea una elección con voto directo, libre, secreto de los ciudadanos. Elegir jueces, magistrados, ministros, repito, en lo federal y en los estados”, pidió.

López Obrador consideró que el voto directo es la solución a la “corrupción, amiguismo, influyentismo, nepotismo” del Poder Judicial, ya que con las urnas, y con sus respectivas campañas electorales, se sabría más sobre los antecedentes de las y los jueces, magistrados y ministros que pesarían a la hora de votar.

“Se hace promoción como campañas y haber quién es, de dónde viene, qué estudió. Es muy fácil saber sobre los antecedentes, cómo han actuado y si se da a conocer la elección de los jueces, magistrados, ministros, pues va a salir gente a decir: ‘Yo no quiero que él ocupe ese cargo porque yo fui víctima de una resolución en mi contra por corrupción’ o ‘Yo fui víctima del influyentismo que llevó a cabo este Juez, este Magistrado, este Ministro’. Es el escrutinio público. Y lo que estamos planteando no es que los que ya fueron no participen. No, que puedan participar todos, los que están que sean candidatos, pero que entren nuevos y que sea la gente la que los elija”, explicó.

“Pero lo mismo que sucede a nivel federal se reproduce en los estados lamentablemente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Continuar denunciándolo y buscar una salida porque cómo se le hace. No es sencillo porque estamos hablando en el caso del Poder Judicial federal, pues no sé, deben ser como mil 500, dos mil jueces; 500 magistrados, 11 ministros. Además es un problema estructural, tiene que ver con la formación en las universidades”, ahondó.

Asimismo, destacó la postura de la Ministra Lenia Batres Guadarrama, quien regresó el excedente de su sueldo a la Tesorería del Poder Judicial y renunció al seguro médico privado por el del ISSSTE, y desglosó en una tabla el salario de una o un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Una cosa es el sueldo. Esto es sueldo base. Este es el sueldo, pero miren todo lo demás. Llega casi a 800 mil mensuales. Pero les voy a poner sólo un ejemplo, esto, seguro de separación individualizado. Miren cuánto es: 43 mil pesos mensuales. ¿Qué significa esto? Significa que les entregan esto mensual a cada uno y se va acumulando porque es un seguro, un fondo y cuando terminan, si tardan 10 años, se llevan todo ese fondo. Aparte del seguro de vida, aparte de sus prestaciones, que las siguen manteniendo al retirarse, esto significa en términos generales como cinco millones de pesos que se llevan”, precisó.

En la gráfica compartida, el ingreso total mensual de un Ministro o Ministra de la Corte es de 792 mil 258 pesos, en donde el sueldo base es de 54 mil pesos, pero existe la compensación garantizada, o el apoyo para vehículo blindado que superan los 230 mil pesos, así como otros seguros y estímulos.

El pasado 12 de enero, el Presidente anunció que el próximo 5 de febrero, día de la promulgación de la Constitución de 1917, anunciará un paquete de reformas en materia de salarios, pensiones, electoral y del Poder Judicial.

Al abundar sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial, el Presidente destacó que se pondrá énfasis en el respeto al Artículo 127 de la Constitución para que las y los ministros no puedan ganar más que el Ejecutivo federal en turno.

“Vamos a presentar esta iniciativa de reforma al Poder Judicial y ahí vamos de nuevo a tratar el tema de que se respete la Constitución y que nadie gane más que el Presidente, como lo establece el Artículo 127. Para no dar pie a ninguna interpretación vamos a procurar que sea lo más clara posible”, dijo.

La iniciativa de reforma buscará además elegir a jueces y magistrados a través del voto popular.