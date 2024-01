ENTREVISTA ¬ El Poder Judicial formó su castillo y se aisló de la gente: Celia Maya

La Consejera Celia Maya habló con “Los Periodistas” sobre cómo los juzgadores se dan cuenta todos de las críticas que pesan sobre su desempeño. “Entonces sí se dan cuenta que se han aislado y que a lo mejor si necesitamos un contacto más abierto con la gente”, reconoció en entrevista.

Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).– El Poder Judicial formó su castillo y no tiene ese vínculo que tienen los otros dos poderes —el Ejecutivo y el Legislativo— con la gente, reconoció en entrevista la exmagistrada Celia Maya García integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la instancia que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina de los impartidores de justicia del país.

“(Los juzgadores) están dispuestos y se dan cuenta, todos, con lo que está pasando, porque no no viven encerrados, se conoce que se está pensando de ellos. Entonces sí se dan cuenta que se han aislado y que a lo mejor si necesitan un contacto más abierto con la gente. Habrá que ver también cómo va a ser ese contacto porque tampoco pueden andar todo el santo día en la socialización”, expresó Maya García a “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Celia Maya García es Consejera de la Judicatura Federal, al ser electa por el Senado de la República el 19 de septiembre de 2023, tras un complejo proceso. En éste contó con el voto de 70 legisladores, entre los que se incluyen algunos de la oposición. Anteriormente se desempeñó como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia en Querétaro, entidad en donde ha buscado la gubernatura en tres ocasiones —en 2003, 2015 y 2021— de la mano del PRD y de Morena.

En ese sentido, la Consejera Celia Maya consideró positivo que lleguen a instituciones como el Poder Judicial personas con una visión diferente, de izquierda, como la de ella y la de la nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, quien este martes asumió su cargo en el máximo tribunal de justicia del país con un discurso en el que criticó que en esta instancia se han dado excesos.

“Sí es muy importante que lleguen a las instituciones gente con una visión diferente porque bueno, todos decimos siempre a la izquierda, qué caracteriza. Bueno, pues volteas más hacia el pueblo; es decir bes esas diferencias sociales que hay, de acotar ese lastre de pobreza que nos sigue persiguiendo porque tenemos muchos pobres en el país y es por eso el éxito del Presidente Andrés Manuel el haber enfocado en el punto ‘primero los pobres’. Mientras no logremos avanzar en ese renglón notoriamente, pues no lo podemos olvidar”, sostuvo la Consejera.

En su discurso, Lenia Batres criticó que la Corte esté “enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas”, y consideró “se ha extralimitado”, ha cometido “excesos”, y “el carácter inimpugnable de sus decisiones lo ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia”.

“No tenemos un problema ideológico, sino una responsabilidad de Estado para proporcionar a la sociedad mexicana seguridad ciudadana, investigación de delitos y sentencias justas. […] Lejos de ello, tenemos una Corte enfocada en casos que tienen fuertes implicaciones políticas, que incluso involucran afectaciones al orden público y al interés social como la declaración de invalidación de leyes o de normas que buscan tejer los bienes nacionales”, denunció.

Celia Maya señaló que es positivo que la nueva Ministra llegue con esa visión. “se tendrá que discutir si tomando en cuenta el principio de justicia social, que hay en la Constitución, ES como se van a resolver los casos importantes, ciertos casos muy puntuales y por eso qué bueno, que ya está llegando y se está sumando con esa mentalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya cada quien defenderá su argumento, ya sabemos que un argumento prevalece mientras no llega otro que lo tire entonces, vamos viéndolo”.

—Hay una percepción muy extendida entre la sociedad de que el Poder Judicial ha hecho su fiesta aparte y se maneja por su cuenta. ¿Por qué esa percepción, Consejera? —se le preguntó a Maya García.

—La cuestión es que cuando eres juez tienes un poder de decisión muy importante. Tú decides en un asunto, aunque sea entre dos personas, cuál de las dos tiene la razón, pero por otra parte yo creo que el Poder Judicial se hizo aparte con eso de que tenía que ser independiente y con eso de que no te contaminen con nuevas ideas. entonces yo creo que se formó como su castillo especial y no tiene ese vínculo que tienen los otros dos poderes con la gente. Yo no estaría tan de acuerdo con que siempre el Poder Judicial esté mal porque yo incluso diría que es necesario porque es el que da el equilibrio para los otros poderes —apuntó la Consejera Celia Maya.

Celia Maya expuso que cuando se critica al Poder Judicial de corregir la plana al Poder Legislativo debe entenderse que “si la ley va en contra de lo que dice la Constitución pues no queda de otra. Ya el Legislativo dirá sí hace otra ley si le mete otro otra fracción que diga algo distinto que no contravenga la Constitución pero esa es la función del Poder Judicial Federal”.

Con respecto a las críticas que existen por posibles actos de corrupción dentro de las instancias encargadas de impartir justicia, la Consejera de la Judicatura Federal dijo que no es “que se palpe y se diga aquí está la corrupción; no hay tal, pero yo no dudo que todo puede crecer y que podemos encontrar corrupción”.

“Yo sí creo y difiero en algunos puntos en lo que pasa en el Consejo ya hemos estado platicando de ello de que dice no es que un juez no se le puede ni preguntar y yo digo bueno no, porque si yo tengo que ver si están trabajando bien, pues tengo que enterarme porque tienen rezago, sí, porque hay tantas quejas en este sentido y lo puedo indagar y con eso no estoy violentando su independencia para mí violentar la independencia es que yo le dijera oye, juez ahí le das la razón en este sentido”, expuso.

No obstante, refirió que los juzgadores se dan cuenta todos de las críticas que pesan sobre su desempeño. “Entonces sí se dan cuenta que se han aislado y que a lo mejor si necesitamos un contacto más abierto con la gente”, reconoció.

La Consejera apuntó que los jueces de distrito y los magistrados tenían que ver los principios constitucionales de justicia social y tendrían que resolver con una óptica de justicia social. “Yo he venido con la izquierda, y por supuesto que voy con un proyecto social, y un proyecto donde hay que reivindicar todos esos lastres que afectan a una parte importante de la sociedad”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado