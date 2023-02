PERFIL | Alejandro Irarragori, el “nuevo dueño” que decide sobre el futbol mexicano

A pesar del éxito deportivo conseguido en años recientes con Santos y Atlas, Alejandro Irarragori es señalado por el tema de la multipropiedad, un problema que el futbol mexicano arrastra desde hace tiempo, por defender un sistema de competencia sin ascenso ni descenso y su injerencia directa en la toma de decisiones dentro de la Femexfut.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).- Por años, los hilos del futbol mexicano han estado manejados por dos grandes empresas, Televisa y TV Azteca, televisoras encabezadas por Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego quienes han tenido injerencia directa en la toma de decisiones dentro de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y la Liga MX, sin embargo, en tiempos recientes, un nuevo personaje ha irrumpido en el juego y ha comenzado a robar protagonismo a estos caciques: se trata de Alejandro Irarragori Gutiérrez, presidente de Grupo Orlegi.

Para muestra, en día recientes el nombre de Alejandro Irraragori ha estado en boca de medios y analistas deportivos luego de que Diego Cocca fuera nombrado como nuevo entrenador de la selección mexicana de futbol, decisión que afirman habría sido impulsada por Grupo Orlegi.

El pasado 10 de febrero, Diego Cocca fue presentado como entrenador del Tricolor en sustitución del también argentino Gerardo “Tata” Martino quien renunció a su cargo luego del fracaso de la selección nacional en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022. La elección de Cocca —entrenador de la confianza de Irraragori tras conseguir un bicampeonato con el Atlas— como técnico nacional sorprendió al medio futbolístico debido a que su nombre no aparecía entre los de los principales candidatos, lo que generó una serie de especulaciones .

Tras los señalamiento, el empresario negó los hechos y rechazó que tenga injerencia en la toma de decisiones dentro de la Federación Mexicana de futbol.

“No, en mi cabeza no estaba que Diego contemplara una posición que tenía en Tigres, pero al final el proceso es más sencillo y empieza muy bien armado. Cuando haces la lista, está muy fácil: Quiénes tienen méritos o historia; todos los que se entrevistaron […] No tiene por qué haber sido sugerido por mí. Es bicampeón, tendría que estar como otros estuvieron… Ojalá fuera muy fácil culpar a una persona”, dijo el empresario en conferencia de prensa el pasado 20 de febrero.

Irarragori recalcó que la elección del seleccionador nacional no está relacionada con que dicho técnico tenga pasado en cierto equipo, en el caso de Cocca, con el Atlas, propiedad de Grupo Orlegi.

“No tenemos objetivos de que los técnicos que pasan por nuestros equipos vayan a selecciones. Lo que se quiere es una Selección que se represente bien”.

Al ser cuestionado sobre la serie de reformas anunciadas para generar una mejora en el futbol mexicano como el fin de la repesca, el regreso del ascenso y descenso, la reducción de extranjeros de ocho a siete jugadores por equipo y eliminar la multipropiedad para 2026, Irarragori aseguró que estas medidas solo pretenden “tapar el sol con un dedo”.

“Hay un tema de multipropiedad, que antes de irse haciendo más pequeño, se hace más grande, no es ideal, pero hay que generar lo que se necesita. Quieren venir a tapar el sol con un dedo de lo que sucedió”.

El empresario afirmó que para terminar con esta práctica, a la cual su grupo incurre, primero se deben construir un esquema que resulte atractivo para atraer a nuevos inversores.

“Desde la óptica de nuestro grupo, hay que atacar temas estructurales del futbol mexicano, pero en momento, con estrategia y orden, decirle adiós a la multipropiedad es fácil, pero después debemos de preguntar con qué responsabilidad, hay muchos temas importantes, me adelanto, el ascenso y descenso, los no formados, el formato de competencia, el tema de participación de otras copas en nivel clubes, la multipropiedad, hay que ver lo que hicieron las otras ligas para tener una pirámide que funcione, coincido que son temas que se deben apuntalar, pero no que deban pasar con temas de selección”, mencionó en conferencia de prensa”.

México es uno de los pocos países en el mundo que permite la multipropiedad. La FIFA ya se ha pronunciado al respecto y pidió a la FMF terminar con esta práctica de cara al próximo mundial de futbol. En tanto, Yon De Luisa, ahora expresidente del organismo, estableció el 2026 como la fecha límite para poner fin a este tema.

¿QUIÉN ES IRARRAGORI?

Es un empresario mexicano nacido el 12 de mayo de 1971. Es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac. Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Orlegi, empresa propietaria del Club Santos Laguna, Territorio Santos Modelo, Estadio Corona, Atlas FC, Real Sporting de Gijón, así como de las empresas Impulso TSM, Grupo Inmobiliario Orlegi, Intersecuritas y Jalser.

En 2006 Alejandro Irarragorri asumió la Vicepresidencia Deportiva de Grupo Modelo, institución autónoma que se encargó de reestructurar a la escuadra santista, que estaba al borde del descenso en el fútbol y de administrar y operar a los activos deportivos como los Yaquis de Obregón y a los Venados de Mazatlán, en la Liga Mexicana del Pacífico de béisbol. Dicha reestructura dio paso al nacimiento de Grupo Orlegi.

Desde su creación, Grupo Orlegi ha sumado una serie de éxitos deportivos como los cuatro títulos de la Liga Mexicana del Pacífico (2007, 2011, 2012 y 2013) de los Yaquis de Obregón así como a la obtención de dos Series del Caribe en 2011 y 2013 representando a México. Con el equipo Venados de Mazatlán se obtuvo en 2008 un nuevo campeonato después de una sequía de cerca de tres años, consolidándose como el equipo de la década.

En el fútbol, ha conseguido cuatro campeonatos de Liga con el Club Santos en 2008, 2012, 2015 y 2018, un título de Copa en 2014 y un Campeón de Campeones. Además, el Atlas, el otro club propiedad de este grupo, terminó con una sequía de 70 años de sequía al consiguir su segunda estrella en el torneo Apertura 2021. Para el Clausura 2022, los rojinegros repitieron la hazaña y conquistaron su tercer campeonato convirtiéndose de esta manera en apenas el tercer bicampeón en la historia de los torneos cortos.

