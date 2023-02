Durango: Reportan operativo militar en Tamazula, zona dominada por Cártel de Sinaloa

Medios locales señalan que el operativo, integrado de por lo menos 200 soladados y ocho helicópteros, dio inicio a las 5:00 horas de este viernes en la zona de El Durazno; hasta el momento no hay un comunicado oficial de parte de las autoridades.

Ciudad de México, 24 de febrero (SinEmbargo).– Elementos del Ejército mexicano y de la Marina realizaron un operativo en el municipio de Tamazula, en Durango, con la finalidad de ubicar y detener a un objetivo del narcotráfico.

De acuerdo con reportes de la prensa local, el operativo comenzó alrededor de las 05:00 horas de este viernes en la zona conocida como El Durazno, región dominada por el Cártel de Sinaloa y que tiene como su principal representante a Aureliano Guzmán Loera, hermano de “El Chapo”.

Información extraoficial afirma que el objetivo era precisamente Aureliano Guzmán.

Con el apoyo de al menos 200 soldados y ocho helicópteros, algunos de ellos astillados, se realizó el operativo en varios domicilios e inmuebles comerciales.

Hasta el momento ninguna autoridad federal, estatal o municipal han informado sobre este operativo.

¿QUIÉN ES “EL GUANO”?

Aureliano Guzmán, alias “El Guano”, es uno de los narcotraficantes buscados por el Gobierno de Estados Unidos y está en la lista del programa de recompensas.

Es identificado como un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y controla las rutas de contrabando de drogas desde Sinaloa, México, a través de Sonora, México, y hacia los Estados Unidos.

La organización de Aureliano Guzmán Loera se puede clasificar como una organización polidrogas responsable de cultivar, cultivar, producir, fabricar y transportar amapola, marihuana, heroína, fentanilo, metanfetamina y cocaína en nombre del Cártel de Sinaloa.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, la principal fuente de ingresos de Aureliano Guzmán se deriva del importante cultivo de marihuana y campos de amapola en la Cordillera de la Sierra Madre de Sinaloa, México.

Si bien la organización de Aureliano tiene su sede en La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, también opera en varios lugares dentro de lo que se conoce como el “Triángulo Dorado”.

El 13 de noviembre de 2019, un Jurado federal en el Distrito de Arizona emitió una acusación de reemplazo contra Aureliano Guzmán, acusándolo de cuatro cargos relacionados con una conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y fentanilo, en violación de la ley federal. Además, el 19 de febrero de 2020, un gran jurado federal en el Distrito de Arizona emitió una acusación formal de reemplazo por separado en su contra, acusándolo de dos cargos adicionales relacionados con la distribución internacional de marihuana, heroína, cocaína y metanfetamina.

Con base en lo anterior, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Aureliano Guzmán Loera.