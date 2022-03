Inflación sube 0.48% en la primera quincena de marzo y queda en 7.29% anual: Inegi

El Inegi detalló que en marzo de 2021 las variaciones correspondientes fueron de 0.53 por ciento quincenal en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con lo que la inflación quedó entonces en 4.12 por ciento anual.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un incremento del 0.48 por ciento en la primera quincena de marzo de 2022, esto respecto a la quincena anterior. Además, la inflación anual se ubicó en 7.29 por ciento, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el informe del INPC, publicado esta mañana por el organismo, se dio a conocer que en el mismo periodo de 2021 la inflación quincenal fue de 0.53 por ciento y de 4.12 por ciento anual.

Por componentes, se dio a conocer que el precio subyacente presentó un incremento de 0.35 por ciento quincenal y de 6.68 por ciento anual. Mientras que el índice de precio no subyacente aumentó 0.86 por ciento quincenal y 9.10 por ciento anual.

Al interior del índice de precios subyacentes, a tasa quincenal, los precios de las mercancías aumentaron 0.49 por ciento y los de los servicios en 0.20 por ciento.

El organismo detalló que dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 00.24 por ciento, en tanto los de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno lo hicieron en 1.35 por ciento a tasa quincenal.

De acuerdo con los registros del Inegi, el aumento en los precios de las mercancías se conformó de la siguiente manera: alimentos, bebidas y tabaco mostraron una variación quincenal de 0.59 por ciento y una variación anual de 9.84 puntos porcentuales. En ese sentido sus contribuciones al porcentaje total de mercancías fueron de 0.126 y de 2.042, respectivamente.

Mientras que para mercancías no alimentarias fueron de 0.36 por ciento quincenal y de 7.11 a tasa anual (las incidencias quincenales y anuales fueron de 0.069 y de 1.342, respectivamente).

En el caso de los servicios, la variación quincenal fue de 0.20 por ciento con una incidencia 0.070 puntos. En su componente de “otros servicios”, donde se incluyen loncherías, fondas y taquerías, restaurantes y similares, servicio de telefonía móvil, mantenimiento de automóvil, consulta médica, servicios turísticos en paquete, entre otros, la variación quincenal fue de 0.32 y 6.51 anual.

Por otro lado, los sectores de vivienda y educación en la primera quincena de enero tuvieron un incremento de 0.12 por ciento y 0.00 por ciento, respectivamente. La incidencia quincenal de la vivienda en el INPC de los servicios fue de 0.017 puntos, mientras que de la educación fue de 0.000 puntos.

Finalmente, en la primera quincena de marzo de 2022, el índice de precios de la canasta de consumo mínimo registró un incremento quincenal de 0.51 por ciento y anual de 7.88 por ciento. En el mismo periodo de 2021 las cifras correspondientes fueron de 0.57 y 4.81 por ciento, respectivamente.

