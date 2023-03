VIDEO: Roban automóvil a una maestra de preescolar afuera de su escuela en Naucalpan

El asalto fue presenciado por padres de familia y niños que se encontraban en la puerta de la escuela.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– Una profesora que se encontraba estacionandose frente a la escuela en la que trabaja, en Lomas de San Mateo, Naucalpan, fue asaltada por un sujeto que la amagó para despojarla de su vehículo.

Los hechos quedaron captados por cámaras de vigilancia del lugar. El robo del automóvil duró alrededor de un minuto. La grabación muestra el momento en el que, alrededor de las 8:43 horas de la mañana del 23 de marzo, un sujeto se acercó al carro color blanco recién estacionado para amenazar a la maestra.

La víctima no opuso resistencia, pero pidió poder bajar sus materiales de trabajo del carro para trabajar en el Jardín de Niños Colorines.

🔴 Hoy por la mañana asaltaron a una maestra afuera de un kínder (Jardín de Niños Colorines) en la colonia Jardines de San Mateo #Naucalpan, la mujer llegaba a trabajar y a punta de pistola, con presencia de padres de familia y menores, la despojaron de su vehículo. Indican que… pic.twitter.com/iAucuDRQ3e — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) March 23, 2023

El asalto fue presenciado por padres de familia y niños que se encontraban en la puerta de la escuela, ubicada en la calle Ahuehuetes, lo que no impidió que el presunto asaltante amenazara a la profesora y le robara su auto. Sin embargo, los presentas tampoco se acercaron para auxiliar a la maestra.

De acuerdo con los reportes vecinales, este no es el primer asalto en esta calle, incluso el Jardín de Niños ya ha sido robado, no obstante no hay vigilancia de policías.

Este robo con violencia fue denunciado ante autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informaron colonos de Lomas de San Mateo.