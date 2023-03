Comité Técnico prepara lista de los 20 candidatos finalistas para consejeros del INE

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- El Comité Técnico de Evaluación (CTE) de la Cámara de Diputados este viernes dará a conocer la lista de los 20 aspirantes mejor evaluados en el proceso de selección para renovar a cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Evangelina Hernández, integrante del Comité Técnico, señaló que recibieron la instrucción de que una de las cuatro quintetas, de donde saldrá la presidencia del INE, deberá estar integrada solo por mujeres. Además confirmó que este viernes se conocerá la lista de los 20 aspirantes mejor evaluados, de donde saldrán las cuatro quintetas para ocupar alguna de las vacantes en el INE.

El Comité deberá integrar de forma específica las cuatro quintetas: la primera lista debe ser integrada por personas aspirantes de género hombre, la segunda por aspirantes de género mujer, la tercera por aspirantes de género hombre y finalmente la cuarta por personas aspirantes para la presidencia, la cual deberá estar integrada únicamente por mujeres.

Evangelina Hernández aseguró que se están sumando las calificaciones del examen de conocimientos, la revisión de documentos para definir idoneidad de perfiles y la etapa de entrevistas en persona, para hacer un promedio general.

“Todavía no tenemos humo blanco, estamos trabajando en eso, sí nos hace falta (un descanso), no hemos ni comido. Todavía estamos en eso, como nos ven, estamos aquí, no nos movemos”, especificó.