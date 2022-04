Carla Morrison alista motores para arrancar con “El Renacimiento Tour” en Pulso GNP

A lo largo de once temas la música muestra que su nuevo álbum cuenta con influencias de Coldplay, su banda favorita; Ariana Grande, The Weeknd y Adele, por mencionar a algunos.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- Luego de haber fungido como telonera en los conciertos que ofreció Coldplay en México, Carla Morrison regresará a los escenarios con “El Renacimiento Tour”, gira en la que presentará su nuevo álbum y que además arrancará en el Festival Pulso GNP.

“El Renacimiento” supone el regreso a la música de la cantautora oriunda de Tecate, Baja California, pues han tenido que pasar casi siete años desde la publicación de su último disco “Amor supremo” (2015), que en 2017 tuvo una versión acústica.

Un viaje a París y la firme decisión de entrar a estudiar música a un conservatorio, ayudaron a que Carla pudiera realizar una introspección de su trabajo y cuestionara hacia dónde quería dirigirse con este nuevo material, en el que expone otra faceta de su voz y composición.

A lo largo de once temas —”Hacia adentro”, “Diamantes”, “Una foto”, “Te perdí”, “Ansiedad”, “Soñar”, “No me llames”, “Obra de arte”, “Divino”, “Contigo” y “Encontrarme”— la música muestra que su nuevo sonido cuenta con influencias de Coldplay, su banda favorita; Ariana Grande, The Weeknd y Adele, por mencionar a algunos.

Este material además ahonda en la nueva etapa que se encuentra viviendo la intérprete de “Déjenme llorar” ya que deja entrever que quiso apostar por nuevos ritmos que le dan vida a letras con peso a la salud mental, el amor propio, el feminismo y, sobre todo, al proceso que tuvo que vivir para llegar hasta este punto.

Ahora, después de un largo “descanso” en el que por supuesto hubo días de arduo trabajo, Carla Morrison se sumergirá en “El Renacimiento Tour” que la reencontrará con viejos y nuevos seguidores.

Pese a que en su página oficial el Festival Pulso GNP no forma parte de este tour, se espera que la cantautora deleite a sus fans con su nueva música ya que esta fiesta musical dará el banderazo de salida de su próxima gira, en la que tiene planeado recorrer gran parte de Estados Unidos y España.

Además de Carla Morrison, el festival, que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro, cuenta con una rica selección musical compuesta por proyectos de la talla de Enjambre, Kinky, Ximena Sariñana, Monsieur Periné, Carlos Sadness, Hot Chip, Gorillaz, entre otros.

Pulso GNP regresará después de haber tenido que suspender su edición 2020 por la pandemia del coronavirus. Los boletos adquiridos para dicho año serán válidos para la fiesta musical de este 2022.

