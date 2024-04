Hubo amenazas del crimen para la gente que quería venir, denuncia Xóchitl en Chiapas

Xóchitl Gálvez fue escoltada por tres patrullas de la Guardia Nacional (GN), una de la Policía Estatal, y una ambulancia de la Sedena, tal y como dice el protocolo de seguridad del INE para las candidatas y el candidato que buscan la Presidencia de la República.

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).– Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, denunció ayer que transportistas y ciudadanos fueron amenazados por el crimen organizado para que no se movilizaran a sus mítines en distintas regiones de Chiapas.

Desde Chiapas, la aspirante opositora compartió que el crimen organizado impidió que la gente se trasladara a sus eventos públicos en distintas zonas de Chiapas.

“Hubo amenazas del crimen [organizado] para la gente que quería venir al evento. Además, amenazaron a los transportistas, de que si trasladaban a la gente, se atuvieran a las consecuencias, entonces lo que decidimos fue que se quedara la gente en sus poblados, que no iba a exponerlos, y que hacíamos el evento con la gente que pudiera llegar de Huixtla”, sostuvo en un encuentro con medios de comunicación en Huixtla.

En mi gobierno la seguridad va a ser la prioridad número uno. Ningún policía va a ganar menos de 20 mil pesos porque vamos a regresarle a Chiapas y a todos los estados de México los fondos para seguridad municipal. Ya basta que los ciudadanos estén abandonados a su suerte… pic.twitter.com/nlHmhdjFIn — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 24, 2024

Asimismo, reiteró su denuncia en su evento programado en Pijijiapan, Chiapas, aproximadamente a una hora de Tonalá, durante una pausa en la carretera con decenas de simpatizantes de la coalición.

“Amenazaron a los transportistas y le dijeron, como dicen aquí los compañeros: ‘aquí manda el crimen’. […] Los amenazaron y pues nosotros lo que decidimos es hacer el evento con los que pudieran llegar, sin necesidad de transporte”, declaró.

“Mi equipo me decía: ‘Oye, es que no están permitiendo que pase el transporte, es que el evento está muy solo’. Yo, así hubiera uno, estaría aquí. Por uno, yo estaría aquí. Nunca voy a cancelar un evento porque por una persona que me venga a escuchar, yo me doy por servida”, dijo.

Necesito que en Chiapas y en todo México hagan sus carteles, sus lonas y sus corazones. Vamos a construir un país en donde sus hijos puedan tener un mejor futuro y puedan a salir a la calle sin sentir miedo. Les aseguro que si salimos a votar, vamos a ganar. ¡Muchas gracias… pic.twitter.com/zWL9moevop — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 23, 2024

“Hoy les digo a todas y a todos ustedes que el Gobierno de la delincuencia organizada, de nuestros opositores, son los que están bloqueando los eventos para que la gente no venga a escuchar cuál es la realidad que vive Chiapas”, aseguró.

Gálvez fue escoltada por tres patrullas de la Guardia Nacional (GN) y una de la Policía Estatal; así como por una ambulancia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante sus recorridos. Se trata del protocolo de “máxima seguridad”, diseñado por el Instituto Nacional Electoral (INE) junto con autoridades federales de seguridad.

EL MIEDO SIN RESPUESTA EN CHIAPAS

El recrudecimiento de la violencia, el desplazamiento forzado, la migración y la salud son parte de los principales pendientes en Chiapas que la población clama por una solución. No obstante, a pesar de que, por parte de los candidatos y candidatas a gobernador hay una claridad en esas problemáticas tan visibles, los candidatos se han quedado sólo en el discurso, señalaron activistas y académicos, quienes no ven en los planteamientos rutas claras o definidas que aborden estos problemas.

Chiapas es una región con una historia marcada por la violencia y la resistencia. A lo largo del tiempo, ha experimentado diversas formas de violencia, desde la colonial hasta la capitalista, pasando por la industrial y la paramilitar. Sin embargo, en tiempos recientes, se ha sumado a este panorama la violencia armada perpetrada por cárteles de la droga, lo que ha dado lugar a numerosos episodios violentos y ha provocado el desplazamiento de miles de personas, incluso de comunidades enteras.

La violencia vinculada con la lucha entre grandes cárteles muestra una alarmante tendencia al alza. Tan sólo en los dos primeros meses de este 2024, el estado ha registrado 116 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un incremento del 75.75 por ciento en comparación con el mismo período del 2023, cuando se reportaron 66 víctimas, destacando que el año pasado experimentaba un marcado aumento en la violencia.

Durante todo el 2023, los homicidios dolosos alcanzaron un total de 571 víctimas, lo que supuso un incremento de al menos el 33.41 por ciento en comparación con las 428 reportadas en el año 2022. Además, los secuestros aumentaron en un preocupante 180 por ciento durante el mismo periodo, con un total de 42 casos registrados en 2023 frente a los 15 reportados el año anterior.

Chiapas vive un conflicto armado por la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales y de la vida local.

El informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos del Colectivo de Monitoreo –integrado por las organizaciones Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes”(Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)– explica que, a pesar de que la presencia de organizaciones de la delincuencia organizada a nivel nacional se “intensificó” tras el inicio de la denominada guerra contra el narco, en 2006, fue “hasta la segunda mitad de 2021 cuando se coloca a Chiapas por vez primera en los titulares de la prensa nacional e internacional como epicentro de la violencia producto del conflicto entre grupos de la delincuencia organizada”.

La población de al menos 12 municipios de Chiapas, “La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista”, se encuentra sometida por amenazas, violencia física, reclutamiento forzado, desplazamiento interno, control de actividades económicas y el miedo constante por el conflicto interno entre grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control de la entidad, de acuerdo con el informe presentado el pasado 14 de febrero.

En los últimos años, la migración ha crecido con múltiples caravanas migrantes que ingresan desde el sur. A nivel nacional, la migración creció al menos un 77 por ciento más durante 2023, en comparación con el año anterior, al registrarse un total de 782 mil 176 “eventos de personas en situación migratoria irregular”, lo que supera ampliamente los 441 mil 409 casos reportados en 2022, según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, difundidos en febrero pasado.

–Con información de Sugeyry Romina Gándara