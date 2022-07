“Iré a la luna”, promete Katya Echazarreta, la primera mexicana en viajar al espacio

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- La ingeniera eléctrica y de hardware, Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en ir al espacio, reveló que su próximo reto es viajar a la Luna en alguna misión de la NASA, donde trabaja desde hace cuatro años.

La joven astronauta lamentó que los talentos en las áreas científicas sean desaprovechados en México y que no exista suficiente apoyo a quienes quieren dedicarse a carreras enfocadas al estudio del espacio.

Jalisco, thank you! I loved sharing my experiences with you and cannot wait to see the next Tapatío in Space.

Jalisco, gracias! Me encantó compartir mis experiencias contigo y no puedo esperar para ver al próximo Tapatío en el espacio. pic.twitter.com/zLUQQRSXGt

