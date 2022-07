México añade 6 mil 917 nuevos casos de COVID-19 y 16 muertes en las últimas 24 horas

El Informe diario de la SSa detalla que la semana epidemiológica número 29, que abarca del 17 al 23 de julio, inicia con un promedio diario de 11 mil 633 casos.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– La Secretaría de Salud (SSa) informó este domingo que México sumó seis mil 917 nuevos casos positivos confirmados de COVID-19 a nivel nacional, así como 16 fallecimientos por la enfermedad, en las últimas 24 horas.

Por lo tanto, el país acumula desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, seis millones 624 mil 310 contagios positivos, así como 745 mil 936 casos sospechosos y 327 mil 089 muertes desde entonces.

Usualmente, los fines de semana el reporte sufre una importante caída en casos y muertes con respecto al resto de la semana.

Las 10 primeras entidades que acumulan el mayor número de casos son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Puebla y Sonora, que en conjunto conforman el 65 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país.

Al corte de información del día de hoy, se tienen registrados 212 mil 662 casos activos con una tasa de incidencia de 163.4 por 100 mil habitantes (Del 10 al 24 de julio del 2022). Se consideran casos activos, aquellos casos positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo identificar dónde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión.

Según la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes, por entidad federativa posicionando en los primeros 10 lugares de mayor a menor, están: Ciudad de México, Colima, Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Coahuila, Tlaxcala, Tabasco y Nuevo León.

La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestra un predomino del 62 por ciento en hombres. La mediana de edad en los decesos es de 64 años.

La SSa recordó que la sana distancia, el uso correcto de cubrebocas, así como el lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol-gel y ventilación de espacios ayudan a disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.

El Informe Técnico Diario señala que la ocupación hospitalaria de camas generales se ubica en 18 por ciento y la de camas con ventilador mecánico en cinco por ciento.

La dependencia recomendó a la población atender las indicaciones de sus autoridades locales y estatales con relación a las medidas sanitarias, como es el uso correcto de cubrebocas y el lavado frecuente de manos, o uso de alcohol-gel. En caso de síntomas de COVID-19, la persona debe aislarse por al menos siete días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad; en caso de complicaciones, acudir a la unidad médica más cercana.

El sitio mivacuna.salud.gob.mx continúa abierto para llevar a cabo el registro de vacunación universal contra COVID-19 de niñas y niños de cinco a 11 años, así como adolescentes mayores de 12 años y personas adultas que no han iniciado el esquema, no lo han completado o aún no reciben refuerzo.

El Gobierno de la Ciudad de México informó este domingo que del 25 al 29 de julio continuará con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para los niños de 11 años en adelante con el biológico pediátrico Pfizer, así como la primera dosis para adultos rezagados con la vacuna CanSino.

La inmunización de segunda dosis para niños de 11 años cumplidos, el refuerzo y primera dosis para adultos se realizará conforme a la letra inicial de su primer apellido y bajo el siguiente calendario:

-A,B,C deberán presentarse el lunes 25 de julio

-D,E,F,G, deberán asistir el martes 26 de julio

-H,I,J,K,L,M se les vacunará el miércoles 27 de julio

-N,Ñ,O,P,Q,R se les aplicará el jueves 28 de julio

-S,T,U,V,W,X,Y,Z deberán acudir el viernes 29 de julio