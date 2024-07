VERSUS¬ Oposición repudia “sobrerrepresentación” de 4T, pero calla lugares que le da

Luego de la arrolladora victoria de Morena y sus aliados en las pasadas elecciones federales del 2 de junio, la oposición ha comenzado a buscar diversos medios para tratar de impedir que el partido oficialista se haga con la Mayoría Calificada en el Congreso, uno de estos recursos es el denunciar antes los órganos electorales una supuesta “sobrerrepresentación”. En esta entrega de VERSUS se analizó cómo es que se reparten cada uno de los curules y qué es lo que señala la Constitución, también se analizaron los motivos que tiene la oposición para tratar de decir hay una “sobrerrepresentación”.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- La oposición, conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) repudia la supuesta “sobrerrepresentación” de Morena en el Congreso, pero a su vez no ha hablado sobre los beneficios que tendrán al sumar a un gran número de legisladores plurinominales en sus bancadas, señalaron las periodistas Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Meme Yamel y Perla Velázquez.

En los últimos días, diversas voces de la oposición han emprendido una campaña en diversos medios de comunicación para denunciar una sobrerrepresentación de la cual antes se beneficiaron y ahora pretenden regatear porque no les favorece. De acuerdo con el artículo 54 de la Constitución, el límite de sobrerrepresentación permitida en la Cámara de Diputados es de ocho por ciento por partido político y no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido.

“Hablar sobre la sobrerrepresentacion es hablar sobre una modificación realizada por el PRI y por el PAN en el 96, ellos fueron los que pusieron el límite de representación legislativa del 8 por ciento por partido político”, recordó Meme Yamel.

La periodista indicó que se debe partir de este punto para entender el por qué Morena tendrá más diputados de los que le corresponden, pero recalcó, que a pesar de que esto pudiera parecer injusto, así está estipulado en la Constitución. “Sí es más. Creo que es injusta. Sí, creo que sí es injusta, ¿pero saben quién la quiso modificar? Andrés Manuel en el 2022 y saben quién no la votó el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano ellos no la votaron porque estaban en ese berrinche de moratoria constitucional”.

Por su parte, Alina Duarte detalló que fue justamente el expresidente Felipe Calderón Hinojosa quien en 2008 realizó una reforma al Artículo 59 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la cual decía que a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le corresponden como si se tratara de un solo partido y quedarán comprendidos en el partido político grupo parlamentario que se haya señalado del convenio.

“Eso lo quitaron y eso es lo que están alegando hoy, quitaron que las coaliciones se trataran como un solo partido ¿por qué? Porque justamente querían mayoritear, querían estar sobre representados y no les convenía que fueran tratados como coalición, ahora dicen es que Morena como coalición tiene más de tres, joder, pues es que ellos reformaron eso”.

Señaló que la oposición trata de generar una narrativa de culpar otra vez a Morena, cuando ellos fueron, cuando estaban en el Gobierno, los que quitaron los candados para permitir que los partidos tuvieran más diputados de los que se votan.

“Esa fue una modificación que ellos hicieron, ahí estaba y ha existido desde el 96 a la fecha, cuántos años no han pasado, cuántos sexenios no han pasado, el sexenio de Zedillo, el de Fox, el de Calderón y el de Peña, en cuanto sexenios no tuvieron ni la más mínima y remota intención de modificarlo. ¿Por qué? porque se beneficiaban de ella, esa es la única realidad. Hoy les importa porque ellos no son los que tienen esa sobrerrepresentación”.

En tanto, Adriana Buentello mencionó límite del ocho por ciento es el que ha generado controversia en las últimas semanas por parte de el PRI y PAN que alegan una interpretación injusta de la Ley para quitarle a Morena y sus aliados PT y Partido Verde lo que ganaron en las urnas y les corresponde constitucionalmente.

“Yo veo que en este caso de la sobrerrepresentación hay una presión por parte de muchos intelectuales y de la oposición, o lo que queda de la oposición. Qué es lo que está buscando la oposición a través de diferentes actores que no solamente tiene que ver con los políticos, sino también con las élites, incluso las élites económicas”.

Asimismo, Adriana Buentello expresó su preocupación que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será el encargado de calificar la elección presidencial, el mismo órgano que en repetidas ocasiones ha actuado en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador,

“Hy que considerar que el Tribunal Electoral que va a calificar la elección y que dará o daría visto bueno a la mayoría calificada o no es parte de ese mismo Poder Judicial que se busca reformar con esta mayoría calificada, es decir, de alguna forma va a ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación juez y parte y creo que eso no hay que perderlo de vista sobre todo con los últimos fallos que ha emitido no sobre el Presidente López Obrador, sobre la inequidad o la supuesta inequidad en las elecciones”.

Daniela Barragán señaló el papel que están jugando algunos medios de comunicación como Reforma para hacerle creer a la sociedad que Morena está cometiendo una falta, cuando la realidad es otra.

“Con los datos que tenemos y lo que está en la Constitución es imposible hablar de una sobrerrepresentación, pero la palabra ya está metida en todos los medios de comunicación. Hace dos semanas en la editorial de Reforma en Templo Mayor se hablaba de que sí, el PRI hizo el palo, lo hizo, lo gozaron pero no significa que Morena también lo tenga que hacer, o sea, aceptando que fueron años de gozadera para ellos en términos legislativos, de que las leyes las hacían ellos y las disfrutaban ellos. Entonces ahora cuando no le supieron medir al nivel de la derrota están saliendo este tipo de campañas de decir es que es sobrerrepresentación cuando incluso podríamos decir que no debería haber ni siquiera discusión”.

Finalmente, Daniela Barragán indicó que la oposición, en su afán de denunciar una supuesta sobrerrepresentación ha quedado exhibida, pues ellos fueron los que permitieron esta situación. “Creo que sí se están quitando la máscara de políticos que ven con admiración a las potencias y que quieren ser como ellos y que de verdad me están demostrando que fueron muy torpes durante todo este proceso y lo siguen siendo ahorita, lo digo porque no me dieron la magnitud de la derrota y creo que en tarea de todo político también está prever eso, no va a dar por sentado que vas a ganar, sino también saber el escenario que está ahí latente, que es el de la derrota y medirla ahí”.

