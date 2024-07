“No quieren reforma a PJ”: AMLO critica a oposición por rechazar sobrerrepresentación

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó esta mañana a la oposición por estar en contra de la presunta sobrerrepresentación que tendrá Morena en el Congreso de la Unión, luego de la aplastante victoria que obtuvo el pasado 2 de junio, con la que podrán modificar la Constitución sólo con los votos de los partidos que conformaron su coalición, pues señaló que en su momento estuvieron en contra de la iniciativa que prohibía tal situación.

Desde Palacio Nacional, recordó que la oposición votó en contra de la iniciativa que impedía la sobrerrepresentación, y que ahora no quieren respetar la Constitución, ya que ahí se establece que la representación en el Congreso se da por partido político y no por coalición.

“Ellos no quieren que se tenga esta mayoría calificada para reformar la Constitución, entre otras cosas, porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. […] Están queriendo que se viole la Constitución y ahora van a ver por qué. Si hay algo que está muy claro en la Constitución, porque además hay antecedentes, porque cuando ellos dominaban en el Gobierno y desde luego en el Poder Legislativo, ellos hicieron las leyes que les convenían; y como se olvidaron de cambiarlas y siguen esas mismas leyes, ahora que ya no les convienen, ya no las quieren respetar”, dijo el mandatario mexicano.