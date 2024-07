Argentina-Marruecos: Hinchas invaden el campo y el VAR anula gol casi 2 horas después

Por Débora Rey

PARÍS (AP).— De la euforia por un empate agónico a masticar bronca por una derrota escandalosa.

El campeón del mundo Argentina tropezó 2-1 ante Marruecos este miércoles en un accidentado debut del futbol de los Juegos Olímpicos de París, que incluyó un gol anulado por el VAR luego de dos horas interrumpido el partido por incidentes con la parcialidad marroquí.

“Insólito”, sentenció el astro Lionel Messi en sus redes sociales tras seguir los vaivenes de sus compatriotas desde su residencia en Miami.

La Albiceleste había puesto 2-2 el marcador con un cabezazo de Cristian Medina en el último suspiro de los 15 minutos de adición en el estadio Geoffroy-Guichard de Saint-Etienne. Varios hinchas con casacas de Marruecos invadieron el campo de juego y otros lanzaron objetos contra la banca de Argentina.

Ambos equipos se retiraron al vestuario y todo indicaba que el partido había finalizado en un empate. Tanto la transmisión oficial de televisión como la página oficial de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) reportaron que el resultado final había sido un empate.

Sin información oficial de por medio, el encuentro se reanudó dos horas, después con las tribunas vacías, debido a que la policía había desalojado a los espectadores. El árbitro sueco Glenn Nyberg informó a los jugadores que la revisión del VAR había advertido posición adelantada del jugador argentino y que debían completarse tres minutos de partido.

“Lo que pasó adentro de la cancha fue un escándalo”, dijo el técnico argentino Javier Mascherano. “Durante una hora y veinte estuvieron revisando una jugada. Déjame seguir el partido, no me lo pares para seguir tres minutos después de una hora y media. El partido fue suspendido por la seguridad. Cuando no teníamos novedades empezamos a notar cosas”.