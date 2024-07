El Gobierno estatal afirma que empresa de Musk no ha notificado cambios en inversión

Las autoridades estatales insistieron que el estado es el mejor destino para la inversión extranjera del país y que se ha cumplido con todos los compromisos que hay para avalar el plan de trabajo establecido.

Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- El Gobierno de Nuevo León manifestó este miércoles su postura respecto a las declaraciones del empresario Elon Musk sobre frenar la construcción de una planta de Tesla en México en la entidad hasta que concluyan las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Las autoridades neolonesas aseguraron en un comunicado que la empresa de coches eléctricos no comunicó, por ninguna vía, que pausaría las operaciones de la gigafábrica que el Gobierno considera “una inversión importante en Nuevo León”.

En su mensaje oficial, la oficina de comunicación de NL insistió en que el estado es el mejor destino para la inversión extranjera del país y que las autoridades estatales han cumplido con todos los compromisos que hay con Tesla y que el Comité de Desarrollo Económico para avalar el plan de trabajo establecido.

“Al día de hoy, no se ha recibido ningún aviso formal de la compañía, pero cualquiera que sea el escenario, el Gobierno seguirá trabajando con la empresa y brindando todo el apoyo, siempre procurando el beneficio del estado”.

🔴 #ÚLTIMAHORA I El Gobierno de Nuevo León da su postura sobre las declaraciones de Elon Musk de pausar la fábrica de #Tesla en México. "No se ha recibido ningún aviso formal de la compañía". pic.twitter.com/AlwTYwAZSz — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 24, 2024

“Por parte del Gobierno del Estado, está todo listo para la llegada de Tesla y muchos de sus proveedores ya están invirtiendo y produciendo en la entidad, porque Nuevo León es el mejor destino para la inversión extranjera de alto valor en México, gracias a su cercanía con Estados Unidos, al tener la mejor cadena de valor para la industria automotriz y el mejor capital humano”, añade el documento.

El Gobierno estatal también manifestó que respetará la decisión del CEO de Tesla, en caso de que esta se llegara a concretar.

“Como Gobierno, se ha trabajado de la mano de la empresa planeando la infraestructura y el desarrollo de sus proveedores, y se trabaja en la planeación de la zona para detonar un polo de desarrollo económico. Si en algún momento la compañía decide ajustar su cronograma de trabajo por circunstancias ajenas a Nuevo León, el Gobierno del Estado lo comprende y respeta”, dice el mensaje.

TESLA QUEDA EN SUSPENSO

El martes pasado, Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla, informó que la inversión de la empresa en México estará pausada por lo menos hasta que concluyan las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El magnate sudafricano explicó en teleconferencia con analistas y medios de comunicación que el candidato presidencial republicano Donald Trump ha dicho que pondrá aranceles a los vehículos producidos en México, por lo que detendrá temporalmente los planes de inversión en el país, donde se tiene planeada la construcción de una planta automotriz en Nuevo León.

“No tiene sentido invertir mucho en México si eso va pasar. Necesitamos ver cómo las cosas se desarrollan políticamente”, comentó Musk.

Elon Musk anunció oficialmente en marzo del año pasado la instalación de una fábrica de vehículos eléctricos en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León. Sin embargo, estos planes interfieren con la visión política de Musk, quien desde sus redes sociales ha expresado explícitamente su apoyo al candidato republicano, quien busca la reelección para el periodo presidencial 2024-2028.

MÉXICO VE ESPECULACIÓN

Al día siguiente, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en las campañas electorales se habla mucho, y señaló que a veces las empresas dicen que invertirán para ganar dinero a través de la especulación, esto luego de que se diera a conocer ayer que Tesla detuvo temporalmente los planes de inversión en México, donde se tiene planeada la construcción de una planta automotriz en Nuevo León.

Desde Palacio Nacional, explicó que los argumentos que dio ayer Elon Musk para frenar la inversión en México, se dan en el contexto de la campaña presidencial en Estados Unidos, y porque el dueño de la empresa y de la red social X, antes Twitter, ha expresado su apoyo al expresidente.

“Es una decisión que tomó esta empresa de esperar para iniciar la inversión de la planta automotriz en Monterrey. Eso es todo. Ellos toman esa decisión. Sostienen que como el Presidente [Donald] Trump habló de que no se iban a vender los carros que se produzcan en México en Estados Unidos, pues quieren esperar a que pase la elección en Estados Unidos para ver si esto no les afecta en el caso de que ganara el Presidente [Donald] Trump, así lo entiendo, y que se llevara a la práctica esta manifestación de que ya no se van a comprar en Estados Unidos carros que se produzcan en México”, dijo el mandatario.

“Esto, la verdad, no es serio porque no podrían hacerse los vehículos que se consumen en Estados Unidos en Estados Unidos. No es porque no tengan capacidad tecnológica y capital, pues tienen una gran experiencia en producir automóviles, sino porque son muy altos sus costos de producción, en Estados Unidos. Entonces les afectaría a sus consumidores”, agregó.

El Presidente advirtió que una estrategia de las empresas para generar más dinero es mediante la especulación, por lo que no descartó que se trate de una decisión de esa índole para aumentar el precio de las acciones aunque la empresa no produzca.

"La declaración de Trump se hace en el marco de la campaña… Hay mucha retórica" Dijo @lopezobrador_ al ser cuestionado sobre la decisión de Elon Musk de poner en pausa la fábrica de Tesla en México tras la advertencia de Donald Trump. pic.twitter.com/RwPIxwHcaV — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 24, 2024

Donald Trump ha amenazado aplicar una política en materia económica en caso de regresar a la Casa Blanca: imponer aranceles expansivos a países “amigos y enemigos” por igual, incluyendo a México.

Lo hizo en mayo de 2019, durante su primer mandato, cuando amenazó con un arancel del cinco por ciento en todos los productos importados de México como castigo por la migración irregular. En esa ocasión dijo que dicho gravamen iría aumentando gradualmente —hasta el 25 por ciento— hasta que viera “control” de las personas que ingresaban a Estados Unidos. Días después suspendió esta medida, pero quedó registro de las advertencias a México.

En esta ocasión, el amago es por la entrada de inversión china en el sector automotriz en México, bajo la lógica del nearshoring; Donald Trump ha declarado que si regresa a la Casa Blanca, impondrá aranceles del 10 por ciento a todos los productos que vengan de otros países, incluido México, y a los automóviles fabricados en el país vecino por empresas chinas un arancel de hasta 100 por ciento, pues sostiene que se benefician de pagar menos impuestos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Ante este posible escenario, ¿qué consecuencias traería para México?, ¿qué puede hacer el nuevo Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para evitar medidas tan drásticas? Jesús López Almejo, internacionalista miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conahcyt, explicó que todas las amenazas de Trump van de la mano, como utilizar el tema del tráfico de fentanilo o la migración para amagar a México con sanciones económicas, aunque no descarta otras intenciones como exigir más participación en la política mexicana para impulsar políticas públicas que favorezca sus intereses.

— Con información de Nancy Gómez