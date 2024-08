CLOSE UP¬ De Claudio X. a Cervantes: El CCE cumple 40 años como un grupo de presión

Ciudad de México, 24 agosto (SinEmbargo).– El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se ha presentado como un organismo que vela por el desarrollo económico-social. Pero desde su fundación en los setenta, con principios neoliberales como la defensa de la propiedad privada y el libre mercado, ha fungido como una vía de presión a los gobiernos a favor de la élite. Así lo han demostrado las presidencias de Claudio X. González Laporte (1985-1987 y 2000-2002), José Luis Barraza (2004-2007), Carlos Salazar Lomelín (2019-2022) o la del actual dirigente desde hace dos años, Francisco Cervantes Díaz.

Desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la economista Ángeles Cortés Basurto ha analizado al CCE como un think tank difusor de ideas neoliberales. Al especializarse en historia empresarial, ha concluido que este sector suele “presionar” al Estado para sus propios intereses. En sus inicios, en 1975, el CCE lo hizo contra la política social de Luis Echeverría (reparto de tierras, aumento de salario, control de precios, paraestatales, acercamiento con Cuba). En 2000-2013 cabildeó a favor de una reforma energética y, actualmente, contra una reforma al Poder Judicial desde el mercado cambiario y un comunicado.

En diciembre de 2013, con la presencia al frente de Claudio X. padre, el CCE convocó a una rueda de prensa para anunciar su respaldo al dictamen de la Reforma Energética peñista que en ese momento se discutía en el Congreso y que prometía la inversión privada en la extracción petrolera y en la generación eléctrica (el cuestionado modelo de autogeneración entre cuates). El Consejo llevaba años cabildeando por una reforma así, desde Vicente Fox y luego con Felipe Calderón, a quien donaron millones para la campaña en 2006 porque les prometió aquel regalo legislativo.

En contraste, esta semana de agosto de 2024 el Consejo Coordinador Empresarial pidió al INE y al Tribunal Electoral adoptar “una fórmula” que evite la “sobrerrepresentación” de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Esto ante la reciente revelación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de las empresas que han donado millones a Mexicanos contra la Corrupción (de Claudio X. hijo) y, sobre todo, después de la publicación del dictamen de la Reforma al Poder Judicial, que se prevé sea aprobada con la mayoría calificada de Morena-PT-PVEM.

Cervantes llegó al cargo por recomendación de Carlos Slim (América Móvil), uno de los cinco magnates a quienes el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió su opinión pública respecto a la petición del CCE, organismo que dice representarlos.

El Presidente López Obrador –blanco de la guerra sucia financiada por este Consejo en 2006– aseguró que “es mucha prepotencia” que los que se sienten “dueños de México” quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros para que, dijo, no paguen impuestos, para que empresas extranjeras inviertan en el sector energético y para que mantengan sus monopolios en contra del interés general.

“Todas las reformas (neoliberales) que se hicieron y entonces no había desplegados del Consejo Coordinador Empresarial, todas eran para beneficiar a una minoría y para perjudicar a la mayoría del pueblo de México. ¿Por qué no se manifestaron cuando pusieron las tierras ejidales al mercado? ¿Por qué no se manifestaron cuando decidieron congelar los salarios de los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se redujo el monto de las pensiones a los trabajadores? ¿Por qué no se manifestaron cuando se llevaron a cabo las privatizaciones de bienes del pueblo y de la nación? ¿Por qué no se manifestaron cuando se pretendía privatizar la educación pública? ¿Por qué no se manifestaron cuando avanzaron en la privatización de la salud y ahora sí?”, cuestionó desde Palacio Nacional.