ENTREVISTA ¬ El Poder Judicial en México no es aliado de las mujeres: Elena Ríos

La saxofonista María Elena Ríos platicó con Café y Noticias sobre la decisión de la Jueza María Antonia Esteva Domínguez de revertir la resolución de José Gabriel Ramírez Montaño, quien ordenó la liberación inmediata de su agresor.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- La saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019, aseguró que existe una “evidente asimetría de poder en donde no es la primera vez que [su agresor, Juan Antonio Vera Carrizal] corrompe al Poder Judicial del estado de Oaxaca“.

En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez para Café y Noticias, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire, la música compartió que varias víctimas de violencia ácida han exigido que sus procesos se juzguen con perspectiva de género.

“Estamos de sobremanera sujetas a una carga cultural machista que no permite entender las circunstancias de la mujer y que cuando existe este tipo de intentos de feminicidio, o violencia extrema, la responsabilidad siempre recae la mujer y se exime al imputado, en este caso Juan Antonio Vera Carrizal”.

El pasado 14 de agosto, luego de que el Juez José Gabriel Ramírez Montaño absolviera y ordenara la inmediata liberación de Juan Antonio Vera Carrizal y dos personas más, acusadas de atacar con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, la Jueza María Antonia Esteva Domínguez revirtió la resolución, por lo que los tres presuntos atacantes continuarán encarcelados.

En tanto que, el Consejo de la Judicatura en el estado de Oaxaca, ordenó una investigación para fincar responsabilidades administrativas y penales en contra de José Gabriel Ramírez Montaño por posibles actos de corrupción en el desempeño de sus funciones y conductas ilícitas.

En este sentido, María Elena Ríos explicó en Café y Noticias que durante el proceso penal ha habido muchas irregularidades, “total parcialidad para la defensa, desafortunada o afortunadamente, no sé cómo tomarlo, no sabe litigar porque qué es lo que hizo Juan Antonio Vera Carrizal, lejos de estar pagando una defensa que le sacó más de 17 millones de pesos pues mejor invierte en sobornar directamente al Tribunal”.

Ganó la corrupción. Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad. 20 minutos le tomó a este juez corrupto #JoséGabrielRamírezMontaño, la resolución. esto es #Oaxaca, esto es #México, esta es la impunidad que viven las mujeres en luchamos por justicia. Todo fue pactado… pic.twitter.com/xpmfRpXXYR — • 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) August 14, 2024

“Yo como les he compartido, no sólo ahora sino desde años atrás, me estoy enfrentando a un agresor que no solamente goza del privilegio por ser hombre dentro de un sistema penal acusatorio que sigue siendo misógino y machista, sino que me estoy enfrentando una persona, Juan Antonio Vera Carrizal, que tiene mucha solvencia económica, es dueño de más de 12 gasolineras, de más de 10 radiodifusoras, inclusive ha sido investigado por lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera […] Existe una evidente asimetría de poder en donde no es la primera vez que corrompe al Poder Judicial del estado de Oaxaca, en este caso de sobremanera al Tribunal Superior de Justicia”, añadió.

La Magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Poder Judicial de Oaxaca, puntualizó que, si bien respeta la independencia de las y los jueces, en el caso particular del Juez Ramírez Montaño se manifestó en desacuerdo con el fallo ya que dejó “desprotegida a una víctima de violencia y da muestra de inconsistencias evidentes e insostenibles”.

Por lo anterior, calificó como dudosa la conducta de los involucrados en el caso y prometió que se les castigará con todo el peso de la Ley.

Finalmente, la activista compartió que la medida tomada por la Jueza María Antonia Esteva Domínguez fue “un rayo de luz” para las mujeres que se encuentran “en un proceso así de complicado y que nos enfrentamos a alguien que tiene la capacidad económica para comprar al juez y nos dejan en total estado de vulnerabilidad”.

La mañana del 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido. El ataque lo hicieron dos albañiles, Ponciano “N” y su hijo Rubiciel “N”, quienes recibieron en total 30 mil pesos por parte de Juan Antonio Vera Carrizal, empresario y político mexicano, según ellos mismos confesaron en diciembre, cuando fueron detenidos en ese año.

En el intento de feminicidio también estuvo involucrado Rubén “N”, un exempleado del político, quien presuntamente fue el que entregó el ácido para atacar a María Elena. Pero, además, también participó el hijo de Juan Antonio Vera, Juan Vera Hernández, quien continua prófugo.

Para ver la entrevista completa ingresa al canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Daniela Barragán y Perla Velázquez https://www.sinembargo.mx/author/daniela-barragan-y-perla-velazquez