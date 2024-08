CRÓNICA¬ Chalco tiene décadas pidiendo ayuda. Ahora miles llevan semanas bajo el agua

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- Dos mil casas, más de 7 mil 600 personas, llevan 23 días viviendo bajo aguas negras en 13 colonias del municipio de Chalco, Estado de México. ¿Qué pasó? El sistema de drenaje colapsó, un problema estructural que comenzó con los asentamientos urbanos en esa zona, hace poco más de 50 años, pero que se complicó en los 90 cuando dicho desagüe fue construído. Fue durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari que este sistema se instaló pero no para la cantidad de personas que ahora habitan ahí lo que, sumado a la acumulación de basura, da como resultado una catástrofe.

La última promesa para Chalco, una posible solución a las inundaciones que viven desde hace 14 años de manera más grave, fue antes del gobierno de Delfina Gómez, con Alfredo del Mazo (PRI), quien en noviembre de 2022 anunció una megaobra de 115 millones de pesos para terminar el colector de agua Solidaridad, remodelarlo, alargarlo y facilitar la salida del drenaje. Debía estar listo a finales de 2023 pero no ocurrió, la obra fue detenida y se encuentra al 40%, situación que ahora pagan los vecinos con sus patrimonios y afectaciones a la salud.

“Que limpien los drenajes, eso es lo más urgente porque desde antes de que pasara todo esto yo pedí que limpiaran la coladera donde se conecta el drenaje de mi casa y no hicieron caso. Todos mis cuartos están con agua, muebles echados a perder, basura y lodo que no podemos limpiar mientras no se vaya el agua”, contó la señora Ana, vecina de la colonia Culturas de México en Chalco. En esta familia, aunque permanecen la mayor cantidad de miembros habitando el segundo piso de la casa, se fueron con otros familiares una mujer adulta mayor y una niña de dos años porque enfermaron de infección en el estómago.