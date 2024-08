Anaya reaparece en México y se registra como Senador del PAN; dice que no teme a nada

En abril, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), expuso en el programa de “Los Periodistas” que todavía podían impugnar la senaduría de Ricardo Anaya cuando se le entregue su constancia de mayoría.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés reapareció este sábado para registrarse como Senador plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN), luego de que el Consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobara ayer la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional.

Anaya dejó el país desde agosto de 2021 para residir en Estados Unidos en medio de las investigaciones por el caso Odebrecht. Fue a finales del año pasado cuando se dio a conocer que Anaya aspiraba llegar al Senado por medio del principio de representación proporcional, es decir, que no sería votado directamente.

Por dicho motivo, Morena impugnó su candidatura, pero el 17 de abril el Tribunal Electoral informó que no encontró una orden de detención vigente contra el panista. No obstante, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que el exaspirante presidencial no cumplía con la residencia de seis meses en el país que se requiere para ocupar el cargo. Este sábado, Anaya aseguró que “no le teme a nada” que pueda hacer Morena.

Gutiérrez Luna expuso en el programa de “Los Periodistas”, que se transmite por el canal de Youtube de SinEmbargo Al Aire, que existen dos oportunidades para impugnar las candidaturas: uno, al momento en que se registran, que es el recurso que desestimó el Tribunal Electoral. Y otro, cuando se le dé la constancia, ya sea de mayoría o de asignación.

🚨 REGRESA CANALLÍN A MÉXICO Después de más de 5 años de estar escondido en el extranjero por enriquecimiento ilícito, regresa Ricardo Anaya como si nada para registrarse como senador y poder obtener la constancia para obtener fuero por los próximos 6 años. Y la… pic.twitter.com/anlMXddPXi — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) August 24, 2024

“Vamos a ir por la impugnación cuando le den la asignación porque no tiene la residencia de seis meses que es lo que establece la Constitución. Lo que se dirimió ahorita es lo que nosotros pedimos, es que se le quitara la candidatura por ser prófugo, el tribunal dijo ‘no es prófugo’. Okay, punto y aparte, cuando le asigne o le den la constancia, nosotros argumentaremos que no tiene la residencia, que ese es otro tema que no se ha resuelto y ya se verá y si para entonces en una de esas y ya hay orden de aprehensión en su contra”, comentó Gutiérrez Luna en entrevista con “Los Periodistas”.

Tras abandonar el país, el panista mantuvo un perfil durante todo el proceso electoral, y sólo en pocas ocasiones ha utilizado sus redes sociales.

En febrero, Anaya inauguró, junto con Marko Cortés Mendoza, el primer “Comité Azul de Acción Migrante”, lo que marcó el regreso de su actividad partidista.

Mañana se vota en el INE la asignación de legisladores plurinominales. Morena pretende quedarse con el 73% de la Cámara de Diputados, cuando obtuvo solo el 55% de la votación. Están interpretando a modo la Constitución. Sería un atraco de consecuencias desastrosas. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2024

Una de las últimas apariciones públicas de Anaya ocurrió el paso 27 de mayo, cuando mediante un video llamó a votar por Xóchitl Gálvez Ruiz, advirtiendo que en los comicios del 2 de junio se jugaba el futuro del país.

“Morena pretende quedarse con el 73 por ciento de la Cámara de Diputados, cuando obtuvo solo el 55 por ciento de la votación. Están interpretando a modo la Constitución. Sería un atraco de consecuencias desastrosas”, fue su más reciente publicación en la red social X, antes Twitter.

En la Cámara de Senadores, Morena y sus aliados se quedaron a dos escaños de tener la mayoría relativa que sí lograron en la Cámara de Diputados, por lo que la aprobación de las reformas constitucionales que constituyen el Plan “C” del Presidente Andrés Manuel López Obrador dependerán de la asistencia de la oposición. El PAN tendrá 22 senadores en la siguiente legislatura.