El sistema de alerta sísmica, clave en prevención, no cubre todas las zonas de riesgo

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– Municipios de Jalisco, Colima, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Baja California, pese a estar en zona de riesgo sísmico, no cuentan con un sistema de alerta para advertir a la población de un temblor mayor a 5.0 grados entre 20 y 120 segundos previos y así proteger su vida, por lo que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) propuso a los gobiernos ampliarlo a otras áreas riesgosas.

“La alerta sísmica instalada en el municipio de San Pablo Huixtepec, Oaxaca, sólo se escuchó para el municipio, pero no para el pueblo. El simulacro fue elitista, sólo para el municipio no para el pueblo, la gente no está siendo preparada, los sismos les toca a todos”, aseguró Esmeralda, una habitante de Valles Centrales sobre el simulacro en esta zona.