VIDEO: AMLO explica sus diferencias con la derecha… y “la izquierda tradicional”

El Jefe del Ejecutivo federal habló hoy de cuál es la política de su Gobierno, de lo que implica el modelo neoliberal, así como de qué es la ideología de derecha y de izquierda.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó esta mañana qué es lo que lo distancia de la derecha, a la que denuncia a diario, pero también enumeró algunas de las ideas de la “izquierda tradicional” con las que no está de acuerdo.

El tema salió a relucir en su conferencia de prensa matutina, luego de que argumentara que dar licencia de libre importación de alimentos a la cadena Walmart para tratar de frenar la inflación en el país sirve para aplicar el libre mercado y permitir la competencia.

“Así ya estoy convertido en un neoliberal y no les gusta. ¿Qué no es de libre comercio? ¿La libre competencia? Es que no todo lo de la política neoliberal es malo si se aplicara adecuadamente”, afirmó López Obrador.

En su conferencia de prensa matutina, consideró que la política neoliberal “por lo general, está hecha, está diseñada para favorecer a una mayoría”. “Eso es lo malo. Y además lo que resulta lógico como la competencia, el libre mercado, se distorsiona, se deforma, no se aplica, se usa nada más como parapeto”, acusó.

“Nosotros lo padecemos en México. Una época del neoliberalismo. ¿Qué no crearon hasta organismos autónomos para evitar los monopolios, lo que llamaban agentes preponderantes. ¿Y qué sucedió? Los monopolios siguieron, los agentes preponderantes continuaron”, recordó el mandatario.

Desde Palacio Nacional, aseguró que “no sirvió nada esa estructura supuestamente para tener control sobre los monopolios”. “Todo fue simulación. Entonces no es que no sirva nada del modelo neoliberal, es que está hecho para favorecer a los de arriba a costa del sufrimiento de los de abajo con una fachada de racionalidad”, sostuvo.

Respecto al tema de la ideología de su Gobierno, el Presidente fue cuestionado sobre dónde se ubica su política y respondió que él piensa de manera distinta a lo que son las teorías tradicionales (izquierda) en ciencia social y que eso lo hace distinto.

En la izquierda como en la derecha, destacó, hay muchos dogmas, por lo que él se guía por lo práctico, y se inspira filosóficamente en Miguel Hidalgo, Francisco I. Madero, Lázaro Cárdenas y Francisco Villa.

Asimismo, señaló que no está del todo de acuerdo en que los problemas de desigualdad en México se originaron por la explotación de los dueños de los medios de producción al proletariado, como lo establece la concepción de la izquierda tradicional.

“No es exacto que hay dueños de medios de producción, empresarios, explotadores de trabajadores, de obreros y que con esa explotación se tiene una plusvalía, una ganancia y se produce una acumulación desmedida de capital en unas cuantas manos. Sí, se da eso, pero no es lo fundamental en el caso de nuestro país”, dijo.

En ese sentido, el Presidente explicó que en el caso de México hay una variable, de acuerdo con los tecnócratas o neoliberales, la cual, dijo, que no se tomó en cuenta por la izquierda y mucho menos por la derecha, que es la “corrupción” y mencionó que la desigualdad en México es fundamentalmente causada por ella.

“¿Qué es el neoliberalismo? Pues es la transferencia de bienes públicos y particulares. ¿Por qué modificaron la Constitución en los últimos 36 años sin tomar en cuenta al pueblo y sólo para favorecer a las minorías? ¿Y por qué las llamadas reformas estructurales? ¿Y por qué las privatizaciones? Pues con ese propósito”.

Por ello, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que piensa de forma distinta a los que son las teorías tradicionales en ciencias sociales y señaló que otro punto que lo hace diferente al pensamiento tradicional de la izquierda son los impuestos.

“Por lo general los gobiernos de izquierda piensan que tienen que cobrarse más impuestos a los que tienen más, yo también pienso de esa forma, pero matizo. Primero, de qué sirve tener leyes o aparentar de que van a pagar más lo de arriba si en los hechos se les condonan los impuestos. Yo estoy no por los aumentos de impuestos, yo estoy porque no haya privilegios fiscales que es lo que estamos aplicando. Esto es distinto, no hemos aumentado los impuestos, pero los de arriba que no pagaban, pagan”.

“Otra cosa: si difiriéramos y si se necesitara aumentar impuestos y esto no sólo para México, que no vamos a aumentar los impuestos en todo el Gobierno, pero para otros países y para otros gobiernos nuestra recomendación sería: si te es muy indispensable aumentar los impuestos aun cuando se trate de aumentar a los de arriba, primero apriétate tú el cinturón, que el Gobierno ahorre, que haya austeridad, que no permitas la corrupción y luego ya cuando predicaste con el ejemplo entonces sí explicas qué hace falta el aumento en los impuestos, pero en caso de la izquierda tradicional es el discurso a tabla raza, tiene que pagarse impuestos progresivos, el que tiene más, el que recibe más debe de pagar más, sí, pero hay matices”.

El tercer punto que aseguró no compartir con el pensamiento tradicional de izquierda, es dejarle el tema de la familia a la derecha. “¿Por qué? Menos en un país como el nuestro donde la familia es la institución de seguridad social más importante. Nuestro movimiento en México surge de la familia, en su concepción amplia, moderna, las familias. Porque es un tesoro lo que tenemos, es el equivalente a nuestras culturas”.

Además, López Obrador criticó que sólo los “acomplejados conservadores” andan buscando modelos o recetas en el extranjero y destacó que en México “se enfrentan todas las calamidades” gracias a las culturas del país.

“Yo estoy muy satisfecho porque nuestro modelo está dando resultados. Y nuestro modelo clave es no permitir la corrupción y destinar el presupuesto a la gente, al pueblo y en especial a los más pobres”, concluyó.