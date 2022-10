Estudiantes del CCH Sur marchan a Rectoría en protesta por abuso sexual de una alumna

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- Un grupo de encapuchados y estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur marcharon hacia Ciudad Universitaria para vandalizar las instalaciones de Rectoría, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en protesta a la presunta inacción de las autoridades universitarias ante la denuncia de abuso de una alumna de la institución.

De igual forma, demandaron mayor seguridad para las estudiantes que acuden a los planteles de la universidad para poder tomar sus clases sin riesgo de ser violentadas.

Además de lanzar consignas como “estudiante callado, jamás será escuchado”, los contingentes acudieron con carteles, así como un pliego petitorio para darle lectura frente a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios.

Al respecto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que las demandantes se acerquen a la Fiscalía General de Justicia (FGJ), así como a la Secretaría de las Mujeres para atender el caso, aunque, destacó, primero deben ser atendidas por la UNAM, dado que es una institución autónoma.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recordó que “nosotros no podemos hacer la labor de la autoridad universitaria, es una institución autónoma”.

Claudia Sheinbaum invitó a la estudiante víctima de violación en el CCH Sur a acercarse a las instancias procuradoras de justicia de la CDMX ya que la policía capitalina no puede ingresar a la UNAM por ser una institución autónoma.

Por su parte, la UNAM emitió un boletín el día de ayer donde se indica que “ha expresado abiertamente su repudio por la agresión sexual cometida contra la alumna de ese plantel y ha sido empática con sus familiares y con ella misma. La violencia de género es inaceptable y seguirá siendo combatida con toda la energía y los recursos al alcance de la institución”.

A pesar de compartir la indignación y preocupación del alumnado por la inseguridad dentro y en las inmediaciones de la institución educativa, acotó que “no son aceptables las agresiones perpetradas por personas que afirman estar contra la violencia y que, de manera contradictoria, terminan por poner en riesgo la integridad de las y los universitarios”, luego de que encapuchados vandalizaran y prendieran fuego a las instalaciones del CCH Sur.

Hasta ahora, esta es la segunda movilización en torno a este hecho, ya que el pasado jueves se concentraron en la explanada del plantel, ubicado en Jardines del Pedregal.

El pasado 21 de octubre, estudiantes encapuchados incendiaron documentos y vandalizaron las instalaciones ante la falta de acción de las autoridades.

Esto, luego de que finalizara la asamblea estudiantil que fue convocada por colectivos feministas del CCH Sur, en la que se decidió que no hubiera paro de labores y se destituyera a la directora Susana Lira de Garay.

La protesta inició a las 18:00 horas con el bloqueo de la calle Llanura; luego ingresaron al área de trabajadores, del personal y la dirección del plantel para romper cristales y realizar pintas.

Al grito de “¡No se va a caer, lo vamos a tirar!”, “¡Somos malas, podemos ser peores!”, “¡Fuera violadores de la UNAM!”, “¡La UNAM no me cuida, me cuidan mis amigas!”, continuaron firmes con sus exigencias.