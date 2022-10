“Desvirtúa manifestación”, dice UNAM por vandalismo a mural de Siqueiros en Rectoría

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó un comunicado respecto a las pintas realizadas en la torre de Rectoría y, específicamente, sobre el mural de David Alfaro Siqueiros, reconocido como uno de los tres grandes exponentes del muralismo mexicano.

Luego de que un grupo de manifestantes acudieran a las instalaciones para denunciarse en contra de la universidad por el abuso que se habría ejercido en contra de una alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios se convirtió en objetivo de las encapuchadas.

Pese a ello, la institución educativa destaca que “Rectoría no elude sus responsabilidades y reitera su entera disposición a escuchar y atender las justas demandas de cualquier miembro de la comunidad abierto al diálogo, como única vía para lograr acuerdos”.

El boletín señala que la UNAM “siempre ha sido sensible y respetuosa ante la protesta pacífica de los y las universitarias”, especialmente “por motivos tan sensibles como la violencia de género y en demanda de mayor seguridad” y refrenda su desaprobación absoluta a la agresión sexual cometida en contra de la alumna, así como su voluntad “de seguir colaborando con las autoridades competentes que investigan el hecho, a fin de dar con el responsable”.

Este día, un grupo de encapuchados y estudiantes del CCH Sur marcharon hacia Ciudad Universitaria para vandalizar las instalaciones de Rectoría en protesta a la presunta inacción de las autoridades universitarias ante la denuncia de abuso de una alumna de la institución.

Los protestantes de colectivas feministas exigieron justicia mientras mantuvieron un bloqueo en la avenida Insurgentes Sur que causó el cierre de la circulación del Metrobús de Perisur a Doctor Gálvez previo a su arribo a la Facultad de Medicina para continuar su trayecto hacia Rectoría, donde se quejaron por la supuesta omisión de las autoridades a la alumna luego de sufrir la agresión.

ESTALLAN PROTESTAS EN LA UNAM

La 4T como si no existiera, no dice nada, no hace nada, simplemente nada de nada

VIOLAN A ALUMNA EN CCH SUR Y LAS AUTORIDADES OMISAS

Hoy estan vandalizando a la rectoría y no hay autoridad alguna que lo impida pic.twitter.com/qb0i2h2wzN

— LAROUSSE (@RommieLarousse) October 24, 2022