Magistrado líder de paro todo pagado justifica violencia de trabajadores: es hartazgo

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, ha llevado la presión de su movimiento en contra de la Reforma Judicial hacia el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), una instancia en la que la Ministra Norma Piña Hernández ha perdido el control como ha quedado demostrado con la determinación que tomaron la mayoría de los Consejeros al ordenar la reanudación de labores en los juzgados so pena de ser sancionados quienes se opongan a ello.

El Magistrado Juan Alfonso Patiño Chávez, uno de los liderazgos de la JUFED, dijo esta mañana en la “contra mañanera” no estar de acuerdo con las expresiones de violencia, que se registraron incluso ayer afuera del CJF, aunque al mismo tiempo dijo entenderlas: “Una cosa es que no comparta estos actos, y otra cosa que no deje de hacer ver de que sí hay una sanción de hartazgo que lleva a esas radicalizaciones a partir de la falta de fijación de actos concretos en la medida de las pretensiones de cada una de las partes”.