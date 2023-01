La defensa de María Elena Ríos acusa a Juez de ignorar su temor a ser asesinada

María Elena Ríos, atacada con ácido en 2019, teme que si Juan Antonio Vera Carrizal, su agresor intelectual, queda en libertad pueda asesinarla, expresó en entrevista Diana Cristal González, abogada de la saxofonista al hablar del amparo en favor del también exfuncionario, con el que podría llevar su proceso fuera de la cárcel.

Ciudad de México, 25 de enero (SinEmbargo).- Tras darse a conocer la resolución judicial a favor de Juan Antonio Vera Carrizal, acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido de la saxofonista originaria de Oaxaca, María Elena Ríos, para que pueda continuar su proceso en libertad, Diana Cristal González, abogada de la víctima, alertó que su representante podría estar en peligro de muerte.

“Yo creo que si sale sí la mata, yo creo que si sale sí la mata”, expresó la litigante en entrevista con los periodistas Romina Gándara y Pedro Mellado para el programa Diez al Cierre que se transmite por el canal de YouTube Sin Embargo al Aire.

La abogada González explicó que durante una audiencia en que se resolvió un amparo en favor del presunto agresor, “él expresó unas palabras que mi representada percibió como amenazantes, él dijo en la audiencia que iba a limpiar su nombre y que no se iba a manchar las manos, pero mi representada y todos, en ese tono de voz, como lo dijo, lo percibimos como otra cosa muy diferente”, recordó.

Asimismo, durante esta audiencia, que duró seis días, la saxofonista expresó su temor ante la posibilidad de que Vera Carrizal quede en libertad, dado el respaldo político con el que el exfuncionario cuenta en Oaxaca, pese a lo cual el Juez encargado de resolver el recurso judicial minimizó dichas circunstancias y resolvió a favor del presunto agresor, e incluso amenazó con sacar de la audiencia a la víctima, por lo que la abogada acusó de corrupción durante este proceso.

“Mi representada exhibió fotografías, mi representada habló, le dijo al Tribunal que temía por su vida, que había un peligro inminente, que por favor no lo excarcelaran, ella habló de todo el peligro político, que ha ocupado puestos políticos, fue Diputado, Presidente Municipal, en las propias entrevistas que nos daba la contraparte se veía que apoyaban a la comunidad, ella dijo que tenía esta influencia en los medios de comunicación”, detalló la representante legal.

“No obstante a esto, el Juez dijo ‘no puedo discriminar’ entre otras palabras. Cuando ella le dice ‘si usted lo saca me van a matar’, con lágrimas, y le dicen todo el tiempo en la audiencia, en muchas ocasiones, ‘la voy a sacar, le voy a decir que se retire y su abogada también, la voy a apercibir’, cuando ella decía ‘ya me siento mal, ya no puedo más’, ‘pues yo sigo aunque usted no esté ‘, metemos recursos, no se resuelve, un amparo indirecto, lo ganamos, se supone de plano todo acto de tortura y la autoridad local de Oaxaca dice ‘yo sigo’ en desacato de una autoridad, tú dime qué quieres que piense, les pregunto a los dos, corrupción, acto político”, añadió.

El pasado fin de semana, la saxofonista María Elena Ríos dio a conocer que Vera Carrizal, recibió prisión domiciliaria luego de una “audiencia maquillada” y un “acuerdo pactado”. “Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor a quedado libre. Esto es México”, señaló en sus redes sociales, donde durante el viernes por la noche y a lo largo de la madrugada del sábado relató minuto a minuto la desesperación con que vivió el proceso.

Pese a este fallo, la litigante señaló que el acusado aún no goza de libertad, lo que agradeció y anunció que apelará dicha resolución. “Nosotros tenemos conocimiento por las entrevistas que han dado, que no, que no [el agresor no se encuentra en libertad], y lo cual agradecemos porque finalmente yo creo que si sale sí la mata, yo creo que si sale sí la mata”, sostuvo la abogada, quien afirmó que el amparo resuelto a favor de Vera Carrizal se determinó “de manera ilícita, violatoria a los derechos de mi representada, ilegal, contrario al procedimiento penal mexicano e impertinente, con base en situaciones y condiciones que no son aptas”.

“El día de ayer, se autorizó, en un feminicidio en tentativa con ácido, el Juez autorizó, un Juez a modo, contrario a derecho, una medida cautelar, varios medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, no obstante, que se había justificado de manera clara, por parte de la Fiscalía y por parte de la autoridad jurídica en su momento, la prisión preventiva oficiosa y también se había justificado la justificada, entonces tenemos prisión preventiva oficiosa y la justificada”, explicó la litigante.

Por ello, adelantó que apelarán el fallo e incluso solicitó la intervención del Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz: “Le pedimos al Gobernador, que inicie una carpeta en contra del Juez”, dijo González, quien enfatizó que “no es personal, es porque violentó los derechos y resolvió con ilegalidad”. “Nosotros vamos a interponer conforme a derecho la apelación”, dijo la abogada.

“No queremos jueces a modo y no queremos corrupción, vamos a llegar incluso hasta las instancias de la Suprema Corte de Justicia”, sentenció la representante legal de la saxofonista oaxaqueña, y subrayó de manera contundente: “No queremos favores, queremos justicia”.

Desde hace tres años María Elena busca justicia, pero el proceso contra los presuntos responsables del ataque en su contra que ha sido un camino muy largo. Los avances en su caso habían sido pocos y muy lentos, debido a que, asegura, su agresor tiene vínculos en el Gobierno estatal.

“Han permitido muchos amparos a Juan Antonio Vera Carrizal”, declaró el pasado mes de noviembre, cuando, hasta entonces, no había tenido una audiencia intermedia, de lo que responsabilizó a la “corrupción del Gobierno del estado de Oaxaca”.

Incluso, la saxofonista María Elena Ríos acusó en su momento que el entonces Gobernador oaxaqueño, Alejandro Murat, ha emprendido una campaña para desprestigiarla, por lo que también lo responsabilizó de lo que pudiera pasarle a ella o a su familia en un futuro, porque, dijo, “son los únicos a los que no les conviene mi existencia, a los que no les conviene lo que tenga que decir”.

Romina Gándara y Pedro Mellado https://www.sinembargo.mx/author/romina-gandara-y-pedro-mellado