Más de 600 científicos rusos, incluído Premio Nobel, piden cese de guerra en Ucrania

París, 25 feb (EFE).- Un colectivo de 664 científicos rusos, encabezados por miembros de la Academia de Ciencias de Rusia y el Nobel de Física Konstantín Novosiólov, protestaron este viernes contra los actos de guerra “sin justificación racional” lanzados por Rusia en Ucrania y exigieron su cese.

“Exigimos el cese inmediato de todos los actos de guerra contra Ucrania. Exigimos el respeto de la soberanía y la integridad del territorio ucraniano. Exigimos la paz para nuestro país”, escriben los científicos en una carta abierta en el diario francés Le Monde.

Los investigadores califican esta guerra de “injusta y absurda” y denuncian que esta “decisión fatal causará la muerte de un gran número de personas”.

“Esta guerra no tiene ninguna justificación racional. Los intentos de manipular la situación en el Donbás y de servirse como pretexto para iniciar operaciones militares no engañan absolutamente a nadie. Es evidente que Ucrania no representa una amenaza para nuestro país”, apuntan.