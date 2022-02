VIDEO: Mamá de Christian Nodal lanza indirecta a disquera que los demandó

El pasado miércoles, la antigua disquera de Christian Nodal demandó a sus padres por supuestamente “simular contratos”; durante la emisión de la premiación Premio Lo Nuestro, la mamá del cantante lanzó indirectas a los responsables.

Por Megan Negrete

Los Ángeles, 25 de febrero (LaOpinión).- En una edición más de los Premios Lo Nuestro 2022, la famosa entrega de galardones fue todo un gran evento para recordar la importancia de la música y el talento latino, sin duda hubo buenos momentos durante esta noche tan especial en la ciudad de Miami, Florida en Estados Unidos en una ceremonia en la que se busca premiar a lo mejor de la música regional mexicana, la salsa, bachata, cumbia y el género urbano.

Uno de los momentos más importante de la noche fue el triunfo de Christian Nodal quien recibió el Premio Lo Nuestro 2022 como el Mejor Artista de Regional Mexicano y en su discurso dijo:

“Estos últimos 5 años han sido un cambio gigantesco para la industria de la música en México. Agradezco tanto a la vida por tanto amor y cariño. A mi familia, a mis amigos, a todo mi equipo de trabajo, son los mejores, muchas, muchas gracias”.

No cabe duda que fue un momento importante para el intérprete de “Adiós Amor” quien recientemente ha tenido unos días complicados tras haber anunciado su separación de Belinda con quien ya había planes de boda.

Sin embargo, la noticia tampoco fue del todo una sorpresa, pues no es un secreto que Nodal se ha enfocado en su música y continuamente busca sacar canciones que sean del agrado de sus seguidores a las que les pone mucha dedicación.

Es así que su mamá, Cristy Nodal grabó un video del momento en el que anunciaron el triunfo de su hijo y también externó su felicidad a través de su cuenta de Instagram, en donde aprovechó para lanzar algunas indirectas hacia su anterior disquera y reconocer el esfuerzo de Sony Music, con quien recientemente firmó un contrato.

En la publicación se puede leer: “Felicidades hijo que orgullo” Nodal Después de dos años de lucha para que no apagaran tu voz y tu talento aquí sigues en el ruedo! ¿Que no podrías presentarte hoy? ¿Que no podrías cantar tus propias canciones? que nadie te respaldaría? Y que bla, bla, bla,” agregó la madre del cantante.

Actualmente los papás de Nodal se enfrentan a una demanda por parte de Universal Music porque supuestamente se apropiaron del contenido que era propiedad de la disquera, de los videos y canciones “Nace un borracho” y “Dime cómo quieres” pues la disquera le había dado dinero al artista.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.