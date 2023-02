Salamanca: Familia de Antonio, 32 años, acusa a policías de asesinarlo en los separos

Irapuato/Ciudad de México, 25 de febrero (Zona Franca/SinEmbargo).– El caso de Antonio QuintanaVillegas, un joven de 32 años que murió en los separos del C4 en Salamanca después de que fue detenido por policías municipales, coloca en la mira de nueva cuenta en la actuación de las autoridades en Guanajuato.

El pasado viernes 18 de febrero, Antonio Quintana Villegas ingresó al C4 después de un altercado con parientes cercanos que residen en la colonia San Pedro, pues presuntamente estaba en estado de ebriedad, por lo cual fue arrestado por elementos de seguridad y posteriormente trasladado a barandilla donde falleció.

El sábado -al día siguiente de la detención- un tío llamó a la madre y hermana de Antonio para informarles que éste había muerto. “Se ahorcó con las rejas”, les dijo. Una versión que no cree la familia.

A través de un video que publicó en redes sociales, Luisa Villegas, madre de la víctima de 32 años de edad, relató que después de que elementos de la Policía Municipal se llevaron a su hijo la tarde del viernes a las instalaciones de C4 por encontrarse en estado de ebriedad, se lo entregaron golpeado y sin vida. Tampoco recibió una explicación.

“Traía un trago encima y ofendió a una gendarme y fue cuando le hicieron más, lo siguieron golpeando, lo arrastraron; quiero que se haga justicia y que se siga hasta donde, ahí en C4 tienen que tener cámaras, tienen qué ver qué patrulla fue por él y realmente quiero justicia y que esto no quede impune”, clamó la mujer a un costado del féretro de su hijo.

Luisa pidió ayuda y tras cuestionar la seguridad de los uniformados, refirió que su hijo mayor era el sostén de su hogar y lo único que le argumentaron las autoridades es que se colgó de los barrotes de la celda.

“Era un muchacho inocente que se tomó un trago, no era un delincuente, él trabajaba bien, pueden investigar, a él lo recogieron en la privada Soto y Gama en San Roque, se llenó la calle de patrullas como si fuera un delincuente, cosa que no hacen cuando de veras la deben, me voy a ir a demanda”, señaló.