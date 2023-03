Tornados dejan al menos 26 muertos en Mississippi y Alabama; hay docenas de heridos

Madrid, 25 de marzo (EuropaPress) – Las autoridades estadounidenses informaron que aumentó a 26 víctimas mortales por el paso de varios tornados durante la jornada del viernes en los estados de Mississippi y Alabama.

Las servicios de emergencia comunicaron que 25 de las víctimas se encontraban en Mississippi, mientras que hay decenas más de heridos. Además, una persona murió en Alabama, lo que hace que el número total de muertos sea de al menos 26.

Por su parte, el Gobernador de Mississippi, Tate Reeves, declaró el estado de emergencia en las áreas afectadas, y celebró el “espíritu fuerte” de los vecinos del estado.

Just completed command briefing with our disaster response team. Devastating damage—as everyone knows. This is a tragedy. I am on my way to Sharkey County to be with the people first hit. We are blessed with brave, capable responders and loving neighbors. Please continue to pray.

“Responder, recuperar, reconstruir juntos. Esa es la misión”, ha aseverado. “Increíblemente inspirado por cómo los habitantes de Mississippi se han unido en este trágico momento”, agregó.

No obstante, la cifra de fallecidos podría aumentar dada la magnitud de las operaciones de búsqueda y rescate que están teniendo lugar ahora en los condados de Sharkey y Humphreys, tal y como ha explicado la Agencia para Gestión de Emergencias del estado.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha recordado a las víctimas tras las “descorazonadoras” imágenes de Mississippi.

“Seguimos evaluando el alcance de los daños, pero sabemos que muchos de nuestros compatriotas lloran a familiares y amigos o han perdido sus hogares y negocios”, indicó.

