Trump “es un hombre en campaña agitando el anti-mexicanismo”, le responde Ebrard

El Canciller Marcelo Ebrard aseguró que el Presidente López Obrador se plantó con patriotismo frente a Donald Trump y que en el Gobierno de México “no hay nada de qué avergonzarse”.

Ciudad de México, 25 de abril (SinEmbargo).- El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo este lunes que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, “es un hombre en campaña agitando el anti-mexicanismo que lo caracteriza”, esto tras las declaraciones en las que el estadounidense presumió el supuesto momento en el que amenazó al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de imponer aranceles si no frenaba la migración en la frontera.

A través de su cuenta de Twitter, el Canciller aseguró que el Presidente López Obrador se plantó con patriotismo frente al expresidente al no aceptar las amenazas y destacó que en el Gobierno de México “no tienen nada de qué avergonzarse”.

Fue precisamente la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el TMEC que ya habia negociado Trump con el equipo del gobierno saliente. De haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 25, 2022

Por el contrario, Marcelo Ebrard resaltó que “fue precisamente la entereza” del Presidente la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética del T-MEC que el Gobierno de Trump ya había negociado con el equipo del entonces Presidente Enrique Peña Nieto. “De haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos”, añadió.

El Secretario de Relaciones Exteriores mencionó que la posición de López Obrador también permitió a México diferir con Estados Unidos sobre Venezuela y “dejar atrás la triste actuación del Gobierno anterior en el Grupo de Lima”. “Menos aún, rescatado a Evo del peligro extremo y otras relevantes acciones de la política exterior actual en defensa de América Latina y el Caribe”, agregó.

El Canciller concluyó su mensaje señalando que “en este Gobierno somos patriotas y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Muy orgulloso de servir a México y formar parte del equipo del Presidente López Obrador”.

Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el anti-mexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos no sus dichos. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 25, 2022

Las declaraciones del Secretario de Relaciones Exteriores ocurrieron después de que Donald Trump asegurara este fin de semana durante un mitin en Ohio que amenazó al Gobierno de López Obrador para que aceptara movilizar tropas militares que frenaran a los migrantes que intentaban llegar a territorio estadounidense.

“Vino el máximo representante de México, justo debajo del más alto, [justo debajo del Presidente López Obrador]. Entró [al despacho] y [el funcionario mexicano] se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿[Desplegar soldados] gratis?’, ‘¿Por qué haríamos eso en México?’. Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México’”, relató Trump ante sus seguidores.

Agregó que lo amenazó: “Ahora es viernes y el lunes voy a poner 25 por ciento de aranceles a la importaciones mexicanas”.

“Luego me vio y me dijo: ‘Sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera. Sería un honor tener el ‘Quédate en el maldito México’, ¡queremos tener el ‘Quédate en México’!”, narró Trump. “Nunca he visto a nadie doblarse así”, añadió el exmandatario.

Según Trump: AMLO: No le vamos a poner 28 mil soldados gratis (en la frontera). Trump: Sí lo harás o el lunes aplico 25% de arancel a los automóviles que manden a EU y cualquier otro producto que manden a EU. AMLO: Señor, será un honor mandar 28 mil soldados a la frontera. pic.twitter.com/2DB5NVgApS — Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) April 24, 2022

Al respecto, López Obrador declaró esta mañana en su conferencia de prensa diaria que el expresidente de Estados Unidos no le faltó el respeto a México.

No obstante, llamó hoy a los mexicanos y latinoamericanos establecidos en Estados Unidos a no permitir que México y los países de la región seas usados, por demócratas y republicanos, durante las campañas que vienen, “de piñata”.

“A mí me cae bien el Presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones. Ahora estoy sintiendo que se está hablando más de México en Estados Unidos y es importante que los mexicanos sepamos el por qué: este año van haber elecciones en EU, se va a relevar una parte del Senado y también van haber elecciones de Gobernador en algunas entidades de la Unión Americana”, indicó.

Por ello, López Obrador señaló que “tanto los de un partido como de otro están queriendo, y ojalá cambien de parecer, poner a México en sus temas de debate con lo migratorio, tratando de sacar raja de las fobias racistas, discriminatorias que existen en Estados Unidos y en todo el mundo”.

”Nunca he visto a nadie doblarse así” fue como Trump presumió que obligó al gobierno de AMLO para militalizar la frontera Al respecto AMLO dijo “Me cae bien Donald Trump, aunque sea capitalista.” e instó a los migrantes a no votar por partidos racistas. ¿Mensaje entre lineas? pic.twitter.com/Ffn4m6jGlQ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) April 25, 2022

“Entonces es muy bueno que se sepa que nosotros no vamos a permitir a ningún partido de los dos de Estados Unidos, ni a ningún candidato, que utilicen a México como piñata y que nos van a tener que tratar con respeto como lo hacemos nosotros con otros pueblos y con otros Gobiernos”, destacó.

El Jefe del Ejecutivo federal aprovechó para pedirle a los paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, así como a todos los hispanos que tienen ciudadanía estadounidense que “si se maltrata a México o a algún país de América Latina o del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano, que no olviden sus orígenes”.