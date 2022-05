Encuesta: Estadounidenses no aprueban sanciones a Rusia a expensas de su economía

Por Nomaan Merchant y Hannah Fingerhut

WASHINGTON, 25 de mayo (AP).— El respaldo entre los estadounidenses a castigar a Rusia por lanzar la invasión a Ucrania está disminuyendo si esa ayuda se hace a expensas de la economía de Estados Unidos, en un indicio de la creciente ansiedad por la inflación y otros desafíos, revela un sondeo.

Aunque el apoyo a las sanciones estadounidenses no se ha debilitado, el equilibrio de opinión sobre dar prioridad a las sanciones sobre la economía ha cambiado, de acuerdo con la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Ahora 45 por ciento de los adultos en Estados Unidos dicen que la mayor prioridad del país debería ser sancionar a Rusia lo más efectivamente posible.

El cambio de opinión refleja cómo el alza de precios está afectando los hogares estadounidenses —el aumento de costos de la gasolina, los alimentos y otros productos básicos ha presionado los presupuestos de millones— y quizás limitando si disposición a respaldar financieramente a Ucrania. Eso pudiera ser una señal preocupante para el Presidente Joe Biden, que el sábado aprobó un paquete adicional de 40 mil millones de dólares para ayudar a Ucrania, incluyendo ayuda financiera y de armamentos. El sondeo muestra poca fe en él para manejar la situación y una tasa general de aprobación que es la más baja de su presidencia.

