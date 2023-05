“No tengo relación con él”: AMLO se deslinda de Mejía Berdeja; pide no usar su nombre

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó la mañana de este jueves de Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila y quien trabajó como Subsecretario de Seguridad federal en su Gobierno, ya que lo ha mencionado durante su campaña electoral, así como al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Yo no puedo hablar de eso, pero sólo aclarar que yo no tengo relación con Ricardo Mejía, no tengo relación. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero, creo que esto lo puedo decir sin que me vayan a afectar, pero no quiero que se use mi nombre porque yo no tengo relación con él“, aseguró desde Palacio Nacional.