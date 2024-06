López Obrador adelanta que habrá celebración para despedirse en su última “mañanera”

Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este martes que realizará “un fiestón” para celebrar su última conferencia de prensa “mañanera”, la cual será el próximo lunes 30 de septiembre, con lo que concluirá su sexenio e iniciará su retiro en Palenque.

López Obrador está a poco menos de 100 días de concluir su sexenio como el primer líder de izquierda que logró llegar al poder. “El martes es el día de la entrega de la Banda [Presidencial], martes primero [de octubre]. El 30 [de septiembre] es el lunes. Ese día, porque va a ser la última ‘mañanera’, una o dos preguntas, me voy a despedir y… fiesta”, afirmó.

El Presidente también adelantó una parte de la comida que ofrecerá en la celebración. “Chocolate, café, tortas de lechón, tamales, cochinita pibil, zacahuil, unas tortas de chilaquil, las guajolotas, de todo. Picadas también, tlacoyos. ¡Ah sí! También unas tlayudas, con asiento para que amarre bien. Pan de burro. De todo. Tantas cosas, garnachas, burritos, machaca”, explicó.

“Yo ya me retiro por completo, voy a atender a mi familia y ya les dije que no se hablará más de política. No voy a viajar en aviones comerciales, no quiero ir a una biblioteca y que me tomen una foto, no. Va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante”, reiteró el Presidente el pasado 18 de junio.