Policía de Canadá reporta 2 tiroteos y 1 detenido; investigan si hay más involucrados

LANGLEY, Columbia Británica, Canadá (AP) — La Real Policía Montada de Canadá informó este lunes de múltiples disparos en la ciudad de Langley, en el área metropolitana de Vancouver, y que hay un detenido.

La policía dijo que la mayoría de los disparos fueron en el centro de Langley y que había otro reporte de tiroteo en la localidad vecina de Langley Township.

Las autoridades emitieron una alerta de teléfono celular a los vecinos alrededor de las 6:30 horas del lunes, diciéndoles que evitaran el área.

"Civil Emergency" alert has been issued by BC RCMP for Langley Downtown Core, BC. Please remain alert and out of the area. #alertready. pic.twitter.com/YQBCqVGGIw

— Alert Ready (@AlertReady) July 25, 2022