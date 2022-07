Tiroteo en parque de Los Ángeles, EU, ya deja 2 personas muertas y al menos 5 heridas

SAN PEDRO, California, EU (AP).— Dos personas murieron y al menos cinco resultaron heridas luego de que se registrara un tiroteo el domingo en un parque de Los Ángeles, donde se llevaba a cabo una exhibición de automóviles.

El Departamento de Policía de la ciudad indicó que la balacera se produjo alrededor de las 3:50 de la tarde en el parque Peck del vecindario San Pedro. La agencia tuiteó que no había una situación de atacante activo, sin dar más detalles.

LAPD News/Update: Our Detectives are working on a crime scene at Peck Park in the 500 Block of Western Av. There are no public safety concerns at this time. The park will remain closed for hrs until the preliminary investigation is complete.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) July 25, 2022