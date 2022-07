Tiroteo deja al menos 1 muerto y 6 heridos en el estado de Washington, en EU

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) – Al menos un hombre ha fallecido y seis personas han resultado heridas en un tiroteo en la madrugada del sábado en la ciudad Renton, a casi 20 kilómetros de distancia de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos.

Dos de las víctimas –trasladadas al Centro Médico Valley, en Renton, y al Centro Médico Overlake, en Bellevue– no tienen su vida en peligro, según el detective Robert Onishi, en declaraciones recogidas por el periódico Seattle Times.

Surveillance video shows the moments during a shooting outside an event space in downtown Renton where 1 man died & at least 6 injured. People seen running away from the area, neighbors say they heard several rounds of gunfire last night @komonews pic.twitter.com/GN6HUtT5o7

— Lynnanne Nguyen (@LynnanneNguyen) July 23, 2022