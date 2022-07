Paul Sorvino, la estrella de Goodfellas y Law & Order, fallece a los 83 años

Por Lindsey Bahr

Los Ángeles, 25 de julio (AP).- Paul Sorvino, un actor imponente que se especializaba en interpretar a ladrones y policías como Paulie Cicero en Goodfellas (Buenos muchachos) y el sargento de policía de Nueva York Phil Cerretta en Law & Order (La ley y el orden), falleció. Tenía 83 años.

Sorvino murió el lunes por la mañana de causas naturales en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida, dijo su publicista, Roger Neal. Había lidiado con problemas de salud en los últimos años.

En sus más de 50 años de trayectoria, Sorvino fue un pilar en el cine y la televisión. Interpretó a un comunista ítalo-estadounidense en Reds de Warren Beatty, a Henry Kissinger en Nixon de Oliver Stone y al jefe de la mafia Eddie Valentine en The Rocketeer (Rocketeer: El hombre cohete). A menudo decía que, si bien era conocido por interpretar a gánsteres, sus verdaderas pasiones eran la poesía, la pintura y la ópera.

My father the great Paul Sorvino has passed. My heart is rent asunder- a life of love and joy and wisdom with him is over. He was the most wonderful father. I love him so much. I’m sending you love in the stars Dad as you ascend.

— Mira Sorvino (@MiraSorvino) July 25, 2022