Gilberto Lozano denuncia a Xóchitl Gálvez ante la FGR por presunto daño patrimonial

Gilberto Lozano había advertido que tenía los contratos de las empresas de la Senadora y la acusó de aprovechar su posición como funcionaria para lograr que sus empresas sirvieran a los gobiernos federales.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- Gilberto Lozano, fundador del Frente Nacional Anti AMLO (FRENA), denunció el pasado 21 de julio a la Senadora Xóchitl Gálvez ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos daños al patrimonio de la Nación.

Lozano acusó a Gálvez de beneficiarse de su servicio público para conseguir contratos asignados por el Gobierno federal actual y de administraciones anteriores para su empresa High Tech Services, y otras de su pertenencia.

“No obstante la existencia y apariencia de que sus intereses privados como legisladora y servidora pública son susceptibles de sospechas para tener contratos asignados con gobiernos federales, en sus presentaciones como candidata confronta públicamente a quien la exhibe, pero acepta la existencia de dichos contratos, así como el hecho de que empresa es proveedora de servicios con gobiernos federales anteriores y en el actual”, se lee en el documento compartido en redes sociales.

Asimismo, Lozano aseguró que con la evidencia mandada a la FGR (contratos, fechas, montos, dependencias, y puesto que tenía en la administración pública), Gálvez no alcanzaría fianza.

El pasado 19 de julio, el fundador de FRENA dijo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire que la Senadora panista era una “corrupta”, pues ha aprovechado su posición como funcionaria pública para otorgar contratos que benefician a sus empresas y a su familia.

El empresario, en aquella ocasión, aseguró tener en su poder todos los contratos que prueban que la exdelegada de Miguel Hidalgo incurrió en conflictos de interés con las empresas de su familia.

“Ella es una izquierda pero además con toda la hipocresía de la persona que se enriquece ilícitamente a través del tráfico de influencias y además mentirosa porque ella había dicho que no había hecho ningún contrato hasta el 2007 que ya no era funcionaria pública, falso. Yo tengo cada uno de los contratos, a mí nadie me va tomar el pelo, los hechos y datos son que yo encuentro en Compranet y en el portal de transparencia todos los contratos que me suman al menos 87 millones de pesos de tráfico en donde ella vendió servicios de las empresas donde está su hija, su hijo y su esposo”.

Gilberto Lozano recalcó que ningún funcionario público puede beneficiar a familiares de hasta el cuarto grado vendiendo servicios o contratos que generen beneficios para tus negocios o a ellos, “se llama cohecho, tráfico de influencias, abuso de la función pública, entonces para mí es una criminal confesa”.

De acuerdo con una investigación publicada por SinEmbargo, en sus declaraciones patrimoniales Xóchitl Gálvez no aceptó que su hija y su empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V. son contratistas del Gobierno federal, incluso de la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

La investigación señala que cuando fue Alcaldesa de Miguel Hidalgo, declaró ser parte de la empresa High Tech Services S.A. de C.V., pero desde entonces y hasta su última declaración patrimonial como Senadora, omitió declarar su relación con Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes S.A. de C.V., empresa familiar en la que están relacionados su esposo, Rubén Sánchez y la hija de ambos, Diana Vega Gálvez y otros Gálvez.

Respecto al papel que tendrá el PAN ante el próximo proceso electoral, Gilberto Lozano afirmó que la derecha ya no existe en México debido a que algunas de sus principales figuras se han declarados “progresistas”.

“Ahorita ya no hay derecha, Santiago Creel se declaró progresista y el más izquierdoso del PAN, luego sale Gustavo Madero apareciendo también como de la izquierda y ya se nos voltearon todos, es una verdadera jalada pensar que hay contrapesos”.

Finalmente, el empresario aseguró que el Presidente López Obrador es capaz de “desinflar” a Xóchitl Gálvez en el momento en el que él decida.

“El señor López a la hora que el quiera desinfla así como infló a esa señora, es el candidato que mejor quisiera López tener de adversario, hincharla, inflarla y cuando él quiera dice vamos por orden de aprehensión porque la señora, sus sanciones, son superiores a seis años de prisión, no alcanza fianza no hay opciones para los mexicanos, Xóchitl Gálvez, con un botón, se acabó, vámonos”.