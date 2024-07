AMLO admite que hubo traiciones durante su Gobierno; no han pasado a mayores, asegura

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el fraude en Segalmex es la única mancha que se lleva en su Gobierno, pues las traiciones no han afectado “el proceso de transformación”.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió este jueves que durante su gestión hubo traiciones, pero que no tuvieron efectos “nocivos” en el Gobierno.

A través de su conferencia de prensa diaria, López Obrador señaló que su administración supo revertir el daño de las traiciones, pero que ninguna “pasó a mayores”, aunque lamentó que haya existido la trama de corrupción de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), una dependencia que fue creada este sexenio y que causó un daño al erario por más de nueve mil 500 millones de pesos.

“Yo creo que he padecido poco de traiciones o las traiciones que hemos enfrentado no han tenido efectos nocivos. Hemos logrado revertir el daño de esas traiciones. En la política y en procesos de transformación, siempre uno tiene que enfrentar a quienes se olvidan de los principios, quienes no le tienen amor al pueblo, quienes son oportunistas, convenencieros. Sólo los mueve la ambición al poder y al dinero”, dijo.

“Entonces siempre hay traiciones y, repito, más que en las épocas de decadencia. Sin embargo, no ha pasado a mayores. Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida a Conasupo [Compañía Nacional de Subsistencias Populares] de los viejos tiempos, desde luego buscando que no siguiera esos pasos de corrupción de Conasupo; pero con el propósito de ayudar a los productores”, agregó.

Asimismo, el mandatario señaló que uno de los que lo “traicionó” fue el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, pero que al final le agradece porque facilitó la reunión entre Norma Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diciembre pasado, lo que ayudó a exhibir la “simulación”.

“No me afectó tampoco el que, en efecto, presenté la terna para que entraran ministros, y se volvieron traidores, mejor dicho ‘traidorzuelos’, porque traidor es otra cosa. […] Tampoco afectó, al contrario, ayudaron. Imagínense que uno de los que propuse, porque también uno comete errores, fue el que, en su casa de Las Lomas, se reunió, o hizo posible la reunión del presidente del PRI con la [Ministra] presidenta de la Suprema Corte. Imagínense el favor que nos hizo. ¿Qué voy a estar enojado con él? Al contrario, le tengo que agradecer”, mencionó.

AMLO reconoce que el caso de corrupción en @Segalmex_Mex es la "mancha" en su gobierno. pic.twitter.com/aGhaGAh2Wt — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 25, 2024

“Nos perjudicaba mucho la simulación, el que se manejaran en dos aguas. […] No hay que preocuparse cuando hay traiciones, no hay que preocuparse cuando hay campañas de calumnia. No hay que preocuparse tanto cuando hay respuesta de los grupos privilegiados, incluso hay que estar muy consciente de que en este proceso de transformación, se tienen que pagar cuotas de humillación, pero lo más importante es que se está luchando por una causa justa”, agregó.

“Soy un afortunado porque no padecí de muchas traiciones, y de las traiciones que padecí no causaron ningún daño al proceso de transformación. ¿Saben ustedes quiénes no traicionan? Los pobres, o para decirlo más en lo general, el pueblo no traiciona. Por eso, si se quiere hacer política, si se quiere transformar, hay que estar pendiente, atento, recogiendo los sentimientos del pueblo porque ahí está la lealtad”, finalizó.