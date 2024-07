El capo de capos de Sinaloa, Ismael Zambada, habría sido detenido en El Paso, Texas

Zambada García es considerado por muchos especialistas en el narcotráfico último capo poderoso de la vieja guardia. Fuentes aseguran que “El Mayo” incluso se pudo haber entregado a las autoridades texanas.

— Información en desarrollo

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, ha sido detenido este jueves en el El Paso, Texas, afirman diversas fuentes de información, incluida la agencia de noticias Reuters.

De acuerdo con los primeros reportes, el histórico jefe del Cártel de Sinaloa, considerado el capo de capos, fue arrestado por agentes de la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

El sigilo de la operación que concluyó con su arresto ha sido una sorpresa incluso para funcionarios de seguridad de Estados Unidos que, según los informes, no estaban enterados. Otros especulan que “El Mayo” Zambada pudo incluso haberse entregado a las autoridades texanas.

Zambada García es considerado por muchos especialistas en el narcotráfico último capo poderoso de la vieja guardia. De acuerdo con el periodista Ricardo Ravelo, todos sus contemporáneos han muerto o están presos. Hasta 1997, el amo del narcotráfico era Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como “El Señor de los Cielos”, cabeza del Cártel de Juárez, grupo criminal fundado por Pablo Acosta Villarreal, llamado “El Zorro de Ojinaga”.

¿QUIÉN ES “EL MAYO” ZAMBADA?

Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, de 76 años de edad, nació en la localidad de El Álamo, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, el 1 de enero de 1948.

Inició su trayectoria en el narcotráfico en la década de los Setenta del Siglo XX, en el Cártel de Guadalajara, organización criminal dirigida por Miguel Ángel Félix Gallardo, “El Padrino”, Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto” y Rafael Caro Quintero, “El Príncipe”. Luego trabajó para el Cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

Luego se hizo socio de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo” y de Juan José de Jesús Esparragoza Moreno, “El Azul”, junto a quienes fundó el Cártel de Sinaloa.

El 29 de agosto de 2023, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) lo quitó de su lista de los 10 criminales más buscados.

El 22 de septiembre de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), anunció que triplicó el monto de recompensa por información que condujera a su captura.

En un comunicado de prensa -firmado por el vocero Ned Price- se informó que el Gobierno estadounidense elevó de cinco millones de dólares (mdd), hasta 15 mdd, la recompensa ofrecida por el capo sinaloense, bajo su Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por su siglas en inglés).

“El incremento monetario es acorde con su posición de liderazgo en el Cártel de Sinaloa”, precisó el Departamento de Estado de EU, que recordó que Zambada García era el principal socio comercial de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, preso en territorio estadounidense.

El Departamento de Estado de EU señaló, además, que “El Mayo” -cuya recompensa por su captura corresponde a su posición de liderazgo en el Cártel de Sinaloa- tenía varias acusaciones en su contra en Estados Unidos, junto a sus hijos: Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”; Serafín Zambada Ortíz, “Sera”; Ismael Zambada Imperial, “El Mayito Gordo”; e Ismael Zambada Sicarios, “Mayito Flaco”.

El Gobierno estadounidense indicó que dicha oferta de recompensa “complementa” la designación hecha ese mismo día por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos -de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin)-, a los mexicanos que trafican con fentanilo y otras drogas, bajo la dirección de “El Mayo”.

Con este anuncio “El Mayo” fue el segundo narcotraficante mexicano por el que se ofrecía la recompensa más alta por información que lleve a su captura, sólo por detrás de Rafael Caro Quintero -alias “El Príncipe” o “Rafa”, fundador del extinto Cártel de Guadalajara-, por el que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) daría 20 millones de dólares.

También superó la recompensa de 10 millones de dólares que el Gobierno estadounidense ofrecía por quien otorgue información para lograr la captura de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

— Con información de Zeta