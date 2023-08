El extraño caso del fantasma claustrofóbico apuesta por la audiencia infantil

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).– Nikolaj se despierta a media noche, un extraño ruido que viene desde el armario lo asustó y lo ha hecho ponerse alerta. No es la primera vez que sucede y ya lleva días quitándole el sueño. Aunque no está seguro, Ximena, la compañera de su nueva escuela, le confirma lo que él ya sospechaba. Sí, se trata de un fantasma.

Ahora Nikolaj, junto a su nueva amiga y su hermano menor Emil, con el que comparte cuarto, emprenderán un aventura para saber qué es lo que tiene a ese extraño ser dentro de su armario molestándolo todas las noches en la cinta El extraño caso del fantasma claustrofóbico del director Alejandro Sugich que arriba a la platafroma de Amazon Prime Video.

“Inició como un cuento que me recomienda mi suegra, ella tiene un programa de lectura para niños y adolescentes, y yo estaba buscando literatura para poder adaptar un guión para esta audiencia que de pronto hemos desprotegido o que de pronto no hemos dado contenido en la cinematografía nacional. Es un cuento de 155 páginas que me encantó desde el título, es un título que de entrada es muy interesante, muy distinto, y eso es algo que desde el principio tratamos de hacer”, destaca el cineasta en entrevista con SinEmbargo.