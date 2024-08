Comando irrumpe en restaurante de Totolapan; reportan cuatro muertos y un herido

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron en una camioneta negra y dispararon en varias ocasiones.

Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Un ataque armado en la comunidad de Nepopualco, en el municipio de Totolapan, Morelos, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y una herida.

El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas en un restaurante llamado “El Fogón”, ubicado en la carretera Xochimilco–Oaxtepec.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron en una camioneta negra y dispararon en varias ocasiones.

Las autoridades locales y cuerpos de emergencia acudieron al lugar, confirmando la muerte de cuatro personas y trasladando a la persona herida a un hospital en Cuautla.

La Fiscalía de la Región Oriente está llevando a cabo las investigaciones correspondientes.