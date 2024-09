Trump amenaza con imponer un arancel del 100% a los autos que se fabriquen en México

Por Adriana Gómez Licon, Will Weissert y Tom Krisher

SAVANNAH, Georgia, EE.UU. (AP).- Donald Trump prometió el martes que evitará que las empresas estadounidenses trasladen sus operaciones al extranjero y quedarse con las fábricas y empleos de otros países mediante la imposición de aranceles significativos para impulsar la manufactura automotriz —pese a las advertencias de que los consumidores de Estados Unidos pagarían un mayor costo y a la falta de detalles sobre sus planes.

“Quiero que las compañías automotrices alemanas se vuelvan compañías automotrices estadounidenses. Quiero que construyan sus plantas aquí”, dijo Trump durante un discurso en Savannah, Georgia.

Trump añadió que, de ser elegido, colocaría un arancel del 100 por ciento sobre cada automóvil importado desde México y que la única manera de evitar ese gravamen sería que la automotriz fabrique los vehículos en territorio estadounidense.

De materializarse, sus ideas podrían causar una gran agitación en la industria automotriz estadounidense. Actualmente, muchas automotrices fabrican vehículos más pequeños y de menores precios en México —facilitado por un acuerdo comercial que Trump negoció durante su mandato— o en otros países debido a que sus márgenes de ganancias son pequeños. El menor costo de mano de obra ayuda a las compañías a tener ganancias de esos vehículos.

Las automotrices alemanas y de otros países ya tienen extensas operaciones de fabricación en Estados Unidos, y hoy en día muchas fabrican más vehículos de los que venden en el país. BMW, por ejemplo, tiene una planta de más de 700 mil metros cuadrados (ocho millones de pies cuadrados) en Carolina del Sur que da empleo a 11 mil personas y fabrica más de mil 500 camionetas SUV al día para Estados Unidos y 120 mercados de exportación. Mercedes y Volkswagen también tienen grandes fábricas en el territorio.

Si las automotrices alemanas aumentan la producción en Estados Unidos, probablemente tendrían que tomarla de Alemania, que entonces operaría por debajo de su capacidad y sería menos eficiente, dijo Sam Abuelsamid, principal analista de investigación de Guidehouse Insights.

“No tiene sentido”, señaló.

TRUMP PROPONE UNA NUEVA “INDUSTRIALIZACIÓN ESTADOUNIDENSE”, PERO NO DA DETALLES

El expresidente ha presionado a la Vicepresidenta y candidata demócrata a la Presidencia, Kamala Harris, con el tema de la economía y ha propuesto la aplicación de aranceles a las importaciones, así como otras medidas, para impulsar a la industria estadounidense, aun cuando los economistas advierten que los consumidores estadounidenses tendrán que asumir los costos de los aranceles y de otras de las propuestas de Trump, como llevar a cabo la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos.

Trump expuso una amplia variedad de propuestas económicas durante un discurso en Georgia, un estado sin clara preferencia política, y prometió crear la figura de un embajador especial para ayudar a atraer a fabricantes extranjeros a Estados Unidos y convencerlos ofreciéndoles acceso a terrenos federales.

Además, pidió reducir la tasa fiscal corporativa de Estados Unidos de 21 por ciento a 15 por ciento, pero sólo para las compañías que fabriquen en Estados Unidos. Harris, por su parte, quiere aumentar la tasa impositiva corporativa a un 28 por ciento. Era del 35 por ciento cuando Trump asumió la presidencia en 2017, y más tarde promulgó una ley para reducirla.

Y Trump insinuó que se podrían retirar algunas regulaciones ambientales para impulsar la producción energética, señalando que Estados Unidos “tiene el petróleo, tiene el gas. Tenemos todo. Lo único que no tenemos es gente inteligente dirigiendo a nuestro país”.

