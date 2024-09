Claudia habla directamente de “la corona”: critica que no respondiera carta de AMLO

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- La Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que España no agravió al Presidente Andrés Manuel López Obrador al negarse a responder la carta en la que solicitaba a la monarquía ofrecer disculpas por los abusos cometidos por la conquista. Dicho agravio, afirmó, fue contra el pueblo de México.

“Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón —que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece— y no hay una respuesta oficial al Presidente de la República —no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al Presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano— pues evidentemente no solamente es un agravio al Presidente, al hombre, sino al pueblo de México”, denunció la próxima mandataria durante la inauguración del Museo Vivo del Muralismo.