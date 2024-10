Los Dodgers y los Yankees reviven su histórica rivalidad en la Serie Mundial 2024

El enfrentamiento entre los Dodgers y los Yankees en la Serie Mundial, que se reanudó este viernes por duodécima vez, será mucho más costoso. Este enfrentamiento, conocido como “La Serie del Metro”, combina el glamour de Broadway y Sunset Boulevard, y es la rivalidad más frecuente en la historia de la Serie Mundial del béisbol.

Nueva York, 25 de octubre (AP) – Al principio, el partido de la Serie Mundial entre los Dodgers y los Yankees era una especie de encantador enfrentamiento intraurbano entre dos distritos de la ciudad de Nueva York: el obrero Brooklyn, con un barrio llamado Gravesend, contra el pretencioso Bronx, con el elegante Grand Concourse.

Fue un enfrentamiento intrigante que dio derecho a alardear en la ciudad así como también al campeonato mundial de béisbol, y atrajo la atención del brillante caricaturista deportivo Williard Mullin, quien le dio el pegadizo apodo de “La Serie del Metro”. Eso se debió a que, después de todo, el sistema de tránsito rápido de la ciudad de Nueva York podía llevarte de un estadio a otro por solo 5 centavos.

El viaje costará considerablemente más cuando se reanude el viernes por duodécima vez en una versión que combina Broadway y Sunset Boulevard de la rivalidad más frecuente de la Serie Mundial del béisbol. Esta reúne a los equipos más ganadores de esta temporada en un choque de costa a costa que incluye a algunas de las mayores estrellas del juego, como Aaron Judge y Juan Soto de los Yankees y Shohei Ohtani y Mookie Betts de los Dodgers.

Sus enfrentamientos de octubre han producido algunos de los momentos más memorables del juego, desde el juego perfecto de Don Larsen y los tres jonrones consecutivos de Reggie Jackson hasta las atrapadas de circo con una mano de Al Gionfriddo y Sandy Amoros.

Los Dodgers ganaron su primer banderín de la Liga Nacional en 21 años en 1941 y encontraron a los Yankees, que ya estaban construyendo una dinastía, esperándolos en la Serie Mundial. Fue el primero de sus 12 enfrentamientos en el Clásico de Otoño.

Mullin también les dio imágenes de dibujos animados: un vagabundo de Brooklyn pobre pero muy orgulloso, caminando con un vestuario descuidado, y un yanqui de Nueva York altivo y poderoso, pavoneándose con el pecho al aire, celebrando su dominio del béisbol.

Este sería un partido entre los que tienen y los que no tienen. Los que tienen prevalecieron, pero no sin una de las jugadas más extrañas en la historia de la Serie Mundial: el ponche del último out que, en cambio, se convirtió en una remontada que cambió el juego para los Yankees.

Los equipos dividieron los dos primeros juegos en el Yankee Stadium. Los Yankees ganaron el Juego 3 en Ebbets Field, pero los Dodgers se aferraban a una ventaja de 4-3 en el Juego 4, lista, al parecer, para empatar la Serie. El relevista Hugh Casey retiró a los dos primeros bateadores y llegó a un conteo de 3-2 sobre Tommy Henrich y luego lanzó una curva malvada; algunos pensaron que podría haber sido una bola ensalivada. Henrich hizo swing y falló, pero la pelota pasó por encima del receptor Mickey Owen. Henrich corrió a primera base. Los Yankees tenían vida.

Casey todavía necesitaba un out para sellar la victoria. Nunca lo consiguió. Joe DiMaggio conectó un sencillo y Charlie Keller un doble, impulsando dos carreras. Los Yankees agregaron dos más para una victoria de 7-4 que dejó atónitos a los Dodgers y a Owen como el chivo expiatorio. Los Yankees ganaron al día siguiente para asegurar su noveno triunfo en la Serie Mundial.

LA SERIE MUNDIAL DE 1947 TUVO A YOGI Y JACKIE, PERO BILL BEVENS FUE LA HISTORIA

Cuando ambos equipos volvieron a enfrentarse en la Serie Mundial de 1947, incluyeron algunas caras nuevas notables. Jackie Robinson rompió la barrera racial con Brooklyn esa temporada y ganó el premio al Novato del Año. Y en el tercer partido, Nueva York consiguió el primer jonrón de un bateador emergente en la historia de la Serie por parte de un receptor novato llamado Yogi Berra.

Pero el Juego 4 fue el más memorable de esta Serie porque Bill Bevens, un lanzador marginal de los Yankees que ganó solo siete juegos durante la temporada, coqueteó con el primer juego sin hits en la historia de la Serie Mundial.

Bevens llevaba una ventaja de 2-1 hasta la parte baja de la novena entrada a pesar de conceder ocho bases por bolas. Luego dio base por bolas a Carl Furillo por error y a Pete Reiser intencionalmente. Cookie Lavagetto bateó por Eddie Stanky y conectó un doblete contra el muro del jardín derecho, poniendo fin a la oferta de no hits y ganando el juego para Brooklyn. Fue el último lanzamiento que Bevens lanzó en las ligas mayores.

Los Yankees ganaron el quinto juego por 2-1, enviando la serie de regreso al Bronx. Los Dodgers lideraron 8-5 en el sexto juego, pero Nueva York se recuperó en la sexta entrada y tenía dos hombres en base con dos outs y DiMaggio al bate. La estrella de los Yankees envió un batazo que parecía dirigido a los asientos del jardín izquierdo. AL Gionfriddo, insertado para la defensa al comienzo de la entrada, salió corriendo con la espalda hacia la pelota, giró su cuerpo en el último momento y lanzó el tiro para el out. DiMaggio, que nunca muestra emoción en el campo, pateó el suelo en señal de frustración.

Los Dodgers se aferraron a la victoria en ese partido, pero Nueva York se llevó el séptimo partido y la serie. Al igual que Bevens, Lavagetto y Gionfriddo nunca volvieron a jugar un partido de Grandes Ligas.

LA ÉPOCA DORADA DE LOS DODGERS VS. LOS YANKEES

Dos años después, los dos rivales volvieron a enfrentarse, esta vez con Casey Stengel como manager de los Yankees. El juego inaugural de la Serie de 1949 fue un clásico. Los dos equipos no anotaron carreras durante ocho entradas, con Don Newcombe de Brooklyn enfrentándose a Allie Reynolds. Tommy Henrich abrió la parte baja de la novena entrada con un jonrón, lo que le dio a los Yankees una victoria de 1-0 sobre el as de los Dodgers, que nunca había ganado una apertura en la Serie Mundial.

Brooklyn respondió con su propia victoria 1-0 en el Juego 2, con Preacher Roe superando a Vic Raschi. El Juego 3 estaba empatado 1-1 hasta la novena entrada cuando los Yankees anotaron tres veces y luego aguantaron para obtener una victoria 4-3. Brooklyn estaba contra las cuerdas y Nueva York se movió para matar, superando a Newcombe nuevamente en el Juego 4 y luego cargando con una ventaja de 10-1 en el Juego 5 y aguantando para una victoria 10-6 en el partido decisivo.

La rivalidad se reanudó en 1952, dando inicio a una racha de cuatro Series del Subway en cinco años. Los Yankees de Stengel ganaron tres de ellas, y sólo perdieron en 1955, cuando los Dodgers, que decían “¡Esperen al año que viene!”, finalmente lograron su primer campeonato de la Serie Mundial.

Brooklyn lideró la Serie de 1952 3-2 antes de que los jonrones de Berra y Mickey Mantle en el Juego 6 ayudaran a Nueva York a mantenerse con vida. El jonrón y el sencillo productor de Mantle hicieron que Nueva York se aferrara a una ventaja de 4-2 en el Juego 7 cuando los Dodgers llenaron las bases con dos outs en la parte baja de la séptima. Robinson bateó un elevado dentro del cuadro que parecía destinado a caer antes de que el segunda base Billy Martin corriera como loco para acorralarlo para el tercer out. Brooklyn nunca volvió a amenazar y los Yankees obtuvieron su cuarto título consecutivo de la Serie Mundial.

La dinastía Stengel consiguió su quinto título consecutivo en 1953, derrotando nuevamente a los Dodgers. La impulsada de Martin en la parte baja de la novena entrada selló el triunfo en el sexto juego, y el futuro mánager de los Yankees bateó .500 en la Serie.

Después de un año de descanso, la Serie del Subway se reanudó en 1955 y finalmente, después de cinco intentos, Brooklyn derrotó a los Yankees. Los Dodgers también se convirtieron en el primer equipo en la historia de la Serie en perder los dos primeros juegos y recuperarse para capturar el título. La estrella fue el zurdo Johnny Podres, quien ganó el Juego 3 para iniciar la recuperación de los Dodgers y el Juego 7 para asegurar el título. Gil Hodges impulsó dos carreras y Brooklyn estaba sentado en una ventaja de 2-0 cuando el mánager novato Walt Alston hizo un cambio defensivo en la sexta entrada, enviando al cubano Sandy Amoros a jugar en el jardín izquierdo.

Con dos corredores en base, Amoros se posicionó hacia el centro cuando Berra envió un batazo cortante hacia la línea del jardín izquierdo. Amoros lo persiguió, sacó su guante para atraparlo y luego le pasó la pelota a Pee Wee Reese, quien lanzó a Hodges, completando una doble matanza que mató el rally. Podres tomó el mando desde allí y finalmente, el año siguiente había llegado para Brooklyn.

Un año después, el lanzador derecho de los Yankees, Don Larsen, lanzó un juego perfecto, el primer juego sin hits en la historia de la Serie Mundial. Larsen había sido eliminado en la segunda entrada del Juego 2, pero regresó en el Juego 5 para lanzar su joya. Necesitó solo 97 lanzamientos, y cuando el árbitro del plato, Babe Pinelli, cantó el tercer strike sobre el bateador emergente Dale Mitchell, Berra corrió hacia sus brazos.

Los Dodgers respondieron con Clem Labine, principalmente como relevista, lanzando 10 entradas en una victoria de 1-0. Los Yankees regresaron para reclamar otro título, con un grand slam de Bill Skowron y el pitcheo hermético de Johnny Kucks para una victoria de 9-0 en el Juego 7. Fue el último juego de la carrera de Robinson y la última vez que Brooklyn fue sede de una Serie Mundial.

LOS DODGERS ABANDONAN BROOKLYN Y KOUFAX, JACKSON Y STEINBRENNER ENTRAN EN LA RIVALIDAD

El lanzador Sandy Koufax, a la izquierda, y el receptor John Roseboro celebran en el campo de Los Ángeles, California, el 6 de octubre de 1963, después de que los Dodgers de Los Ángeles vencieran a los Yankees de Nueva York por 2-1 para ganar la Serie Mundial de 1963 en cuatro juegos consecutivos. (Foto AP/Archivo)

Después de que los Dodgers se fueran a Los Ángeles en 1957, la rivalidad se enfrió hasta 1963, cuando se llevó a cabo un enfrentamiento de costa a costa. Esta vez, los Dodgers se vengaron de toda la vieja decepción con una barrida de cuatro juegos. En el primer partido, Sandy Koufax ponchó a 15, rompiendo el récord de Erskine en la Serie. Podres ganó el Juego 2 por 4-1 y luego LA completó la barrida en casa cuando Don Drysdale blanqueó a Nueva York 1-0 y Koufax regresó para ganar 2-1.

En 1977, la agencia libre había cambiado la cara del béisbol y el premio más grande al comienzo de esa era fue el toletero Reggie Jackson, quien firmó con los Yankees.

La relación de Jackson con el manager Martin fue conflictiva, pero en la Serie Mundial contra los Dodgers, el jardinero se ganó un lugar en la historia de la Serie. En el decisivo sexto juego, Jackson conectó tres jonrones, cada uno en el primer lanzamiento, igualando un récord de la Serie establecido por Babe Ruth. Sus cinco jonrones en la Serie ayudaron a los Yankees a ganar otro campeonato mundial y le valieron a Jackson el apodo de Mr. October.

Los dos equipos regresaron para la Serie de 1978 y los Dodgers tomaron la delantera, sellando el segundo cuando Jackson se ponchó para el out final del juego. Pero los Yankees no se detuvieron. Regresaron a Nueva York y ganaron los siguientes cuatro juegos, el primer equipo de la Serie en perder los dos primeros y luego ganar la Serie en seis juegos.

La siguiente vez que se enfrentaron, en 1981, los Dodgers revirtieron el resultado, perdieron los dos primeros juegos y luego ganaron cuatro seguidos para quedarse con la corona. ¿Estaban frustrados los Yankees? Bueno, el dueño George Steinbrenner tuvo una discusión con algunos fanáticos en el ascensor del hotel y salió con una mano enyesada.

Ahora, 43 años después, con dos elencos muy diferentes, la rivalidad se reanuda. Ya no es una serie de Subway, pero sigue siendo apasionante por la historia que ya había escrito.